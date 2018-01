O ano de 2018 começou repleto de novidades e novos desafios para Patrícia da Silva Paulino. Há uma semana, ela aceitou o desafio e atendeu o convite para assumir a pasta de Agricultura e Pesca do município.

Aos 29 anos, a doutora em Ciências do Solo, Mestre em Manejo do Solo e graduada em Engenharia Florestal, todos pela UDESC, campus de Lages, a filha de dona Angelina e de “seo” Adilson, avalia a empreitada que tem pela frente: “Como gestora, ainda estou em formação. Preciso pensar, sentir e agir nesse novo posto. Tenho em mente que será sempre um aprendizado. A troca de conhecimento com a equipe que está trabalhando na secretaria de Agricultura e Pesca está sendo muito enriquecedora”, avalia e ainda acrescenta: “Faz alguns dias que assumí a secretaria e algumas ideias de projetos já estão surgindo, tais como planejar uma horta em um terreno na Passagem da Barra para distribuir alimentos frescos e saudáveis a comunidade, buscar a liberação da licença de pesca sem custos aos pescadores; vistoria e reforma dos trapiches do município, projetos de feira do pescado e agricultura e de bombas de dragagem”, enumera.

A secretaria, inclusive, se coloca à disposição não apenas das autoridades, como de toda população: “Sei que a responsabilidade é grande e as cobranças também. Mas haverá mudança, uma mudança coletiva, que irá contribuir para o desenvolvimento da secretaria. Agradeço a confiança do Prefeito, por acreditar em mim e agora vou me empenhar para que as mudanças aconteçam. Irei trabalhar para que todos, sem exceção, tenham a oportunidade de galgarem seus próprios cargos dentro da secretaria, além de buscar junto com nossos superiores, novos recursos, ferramentas e treinamentos para que, todos tenham suas habilidades e competências potencializadas e assim executarem todos os projetos que temos dentro da pasta”. Durante sua trajetória universitária, Patrícia acumulou conhecimento e experiência: “Na graduação, trabalhei com pesquisa, ajudando mestrandos e doutorandos. Na décima fase de Engenharia, fiz um curso de 40 dias em Manaus no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia sobre manejo florestal e estágio de sobrevivência na selva e fiquei 3 meses em São Paulo fazendo estágio no horto do Estado. Fiz o mestrado de 2011 a 2013. Minha dissertação é intitulada: Atributos Físicos como Indicadores da Qualidade do Solo em Sistemas de Manejo no Estado de Santa Catarina. Foi uma pesquisa em parceria com o Projeto “Biodiversidade de organismos edáficos e atributos físico-químicos como indicadores da qualidade do solo em sistemas de manejo do estado de Santa Catarina”, visando caracterizar atributos físicos do solo em diferentes sistemas de manejo do próprio. A pesquisa foi realizada em 12 cidades: Siderópolis, Lauro Muller, Orleans, Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Lages, Otacílio Costa, Campo Belo do Sul, Timbó, Joinville e Blumenau. Já o doutorado, concluí no ano passado, com a tese: “Atributos do solo e nutrição de goiabeira-serrana nas condições do planalto catarinense”, onde avaliei os atributos químicos e físicos do solo em plantios da espécie na cidade de São Joaquim e quantifiquei a extração de nutrientes pelas folhas e frutos, além de avaliar a resposta à adubação fosfatada e à calagem no crescimento inicial de mudas dessa fruteira”, explica.

Sobre o tão sonhado desenvolvimento da cidade, a secretária manifesta seu ponto de vista: “Precisamos criar mecanismos de incentivo à novas empresas e fortalecer as existentes, oferecendo condições e suporte para que aqui permaneçam, gerando emprego, renda e arrecadação de impostos para o município”, finaliza.