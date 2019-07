Patrícia de Oliveira Peixoto do Nascimento divide seus dias entre as funções de auxiliar e secretária de um consultório odontológico em nossa cidade. Casada com Elton, mãe de Laura e Alice, a profissional que também possui o Técnico em Enfermagem, conta aos leitores um pouco sobre seu dia a dia: “Acordo por volta das seis horas, arrumo minha filha mais velha para escola, adianto alguns afazeres de casa e sigo para o consultório. Lá, realizo os agendamentos, confirmo consultas, recebo os pacientes e auxilio a dentista nos atendimentos”.

Sobre o que tem de melhor na atividade, pontua: “O contato com as pessoas em geral, o aprendizado no dia a dia e a felicidade dos pacientes no término do tratamento. O sorriso de satisfação é o que há de mais recompensador”.

Quando questionada sobre o maior desafio, ela avalia: “O atendimento ao público é algo muito delicado e requer paciência e muita cordialidade, pois durante o dia se lida com os mais variados tipos de pessoas, e nem todas abordam com educação”.

Filha de “seo” Francisco e de dona Cristina, nas horas de folga, Patrícia não dispensa a oportunidade de estar com a família: “Não abro mão de curtir os fins de semana com minhas filhas e meu marido. Gosto de descansar, mas também não perco a oportunidade de programarmos algum passeio, para conhecer algum lugar diferente aqui da região”.

Se o assunto é Laguna, a profissional manifesta sua opinião sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento: “No meu ponto de vista é preciso oferecer ainda mais para a população no que diz respeito a saúde e educação. São os pilares básicos em qualquer cidade e investir neles é essencial”.