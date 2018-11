Na adolescência, o lagunense Patrick Paulino de Souza consolidou sua paixão por cálculos e a disciplina de Física. Uma área totalmente diferente da que convivia em casa, com a mãe, dona Hercília, enfermeira, e o pai, “seo” Bento João, marceneiro.

Com a conclusão do Ensino Médio, ainda jovem, casou-se com Keytt, e os planos de ingressar na faculdade foram prorrogados. Foi então que o focalizado decidiu apostar em uma outra habilidade com a qual já se destacava: “Precisava arrumar uma forma de sobrevivência. Como sempre desenhei e tenho um tio que é referência na área da tatuagem no Brasil, o Leco Tattoo, entrei no ramo, pois o mesmo me ensinou, e aliado aos aprendizados de higiene hospitalar da minha mãe, iniciei na body art. Nesse ramo tive um ótimo retorno, pois fui, depois de meu tio, um dos primeiros de Laguna”, recorda.

Aos 25 anos, Patrick começou a faculdade de Física, mas a chegada do segundo herdeiro fez com que sua vida tomasse um outro rumo: “Abri mão em nome da família, mas o destino me apresentou novas oportunidades. Com a vinda da Udesc e o curso de Engenharia de Pesca, ingressei na faculdade a qual conclui com êxito e inciei meu trabalho na área ambiental no projeto da Petrobrás/Univali de monitoramento de praias”, explica.

Em 2017, o pai de Clara e Davi assumiu a Fundação Lagunense do Meio Ambiente, da qual esteve à frente até os últimos dias: “Tive a chance de contribuir para a administração pública, desenvolvendo, não somente meu perfil na área do meio ambiente, mas também a de gestão pública. Pretendo continuar a atuar na área pública, pois é gratificante sabermos que podemos realizar um trabalho que pode contribuir com minha cidade”,avalia.

E ainda que diante de tamanha demanda profissional e pessoal, Patrick conseguiu retomar o antigo desejo de retomar os estudos de Física: “Termino a faculdade no próximo ano. Quero me dedicar cada vez mais ao universo da educação, lecionando e fazendo um Mestrado. Mas também não descarto a hipótese de continuar na vida pública. Vejo a política como uma linda tarefa, mas que foi distorcida por pessoas que não a realizam com responsabilidade e honestidade. Contudo, percebo que a cabeça da população está mudando”, finaliza.