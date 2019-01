Há cerca de três anos, a lagunense Paula Fernandes de Souza distribuiu seus currículos no comércio da cidade, em busca de uma oportunidade de trabalho. Felizmente, as portas se abriram na loja Kilojão. Inicialmente, a focalizada, foi contratada para atuar na panfletagem. Com o passar do tempo, ao demonstrar comprometimento e dinamismo, foi convidada para atuar no setor de cadastramento de mercadorias.

Filha de dona Adelina e de “seo” José Paulo, ela chega a cadastrar até 1.000 produtos por dia: “O ritmo da minha rotina é de acordo com a demanda de produtos. Quando estamos recebendo um grande volume, chego por volta das oito e começo a colocar tudo no sistema. Saio para o meu horário de almoço, retorno e sigo até o fim do dia’, explica.

Quando questionada sobre o que vê de melhor em sua atividade, analisa: “Se olho para trás consigo ver minha evolução como profissional. Adquirí experiência, vivência e muito conhecimento. E sei que não posso me dar por satisfeita. É uma cobrança pessoal. Quero ser cada vez melhor”.

Apesar de ter concluído o Magistério, Paulinha, como é carinhosamente chamada pelas colegas de trabalho, não pretende investir na sala de aula. Seus planos para 2019 estão focados em investir em uma nova profissão: “Quero cursar Direito. Me identifico muito com o tema e me vejo como uma advogada de sucesso no futuro”.

Se o assunto é Laguna e seu atual cenário, a cidadã manifesta sua opinião e descontentamento: “É preciso que se cuide de nossa cidade com mais carinho. O estado de muitas de nossas ruas, a situação dos esgotos nas últimas semanas no Mar Grosso, são coisas que uma cidade que vive do turismo não poderia estar enfrentando, ainda mais na alta temporada”, finaliza.