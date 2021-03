Pedágio na BR-101 Sul – Cobrança deve começar em abril

A CCR ViaCosteira, concessionária da BR-101 Sul, entre Paulo Lopes e Passo de Torres, aguarda a homologação da ANTT-Agência Nacional dos Transportes Terrestres para iniciar agora em abril, a cobrança de pedágio, no valor de R$ 2,10, nas praças de Laguna, Tubarão, Jaguaruna, Araranguá e São João do Sul.

De acordo com o presidente Fausto Camilotti, da CCR, o leilão foi vencido com deságio de 62%. Com a correção de inflação, a tarifa a ser cobrada, inicialmente, será de R$ 2,10, extremamente convidativa e muito comemorada, em razão de todos os investimentos gerados,disse Camilotti.

Quando o valor for homologado e a ANTT autorizar, a CCR ainda fará o que chamam de cobrança branca. Por dez dias, os motoristas irão ser parados nas cancelas e orientados que em pouco tempo teriam (terão) de pagar os valores relativos ao pedágio. Toda a estrutura de cobrança já se encontra pronta, incluindo as bases do serviço de apoio ao usuário.