Pedágio pela APAE

Enfrentando todos os tipos de dificuldades, a APAE de Laguna está contando com a ajuda de todos, visando arrecadar recursos, amanhã (10), das 8h às 13h, com o já conhecido PEDÁGIO, em ação que visa a conscientização e mobilização da sociedade em prol da pessoa com deficiência.

Os pedágios, neste ano, pela 19ª vez, estarão montados e esperando por você, em frente a própria entidade, no Mar Grosso, Polícia Ambiental, ali próximo ao Colégio Stella Maris, Udesc, na Coronel Fernandes Martins e no Posto da Polícia Militar, no bairro Portinho.