Pedra do Frade – A pedra que desafia Lei da gravidade

Dias lindos de muito sol e mar garantem a diversão de quem curte e não perde a oportunidade de estar na terra de Anita. Para sorte dos lagunenses, as belezas naturais estão ao seu alcance a qualquer hora do dia. E nessa edição o JL retrata um ponto turístico instigante e curioso, que aguça a imaginação dos turistas e visitantes: a Pedra do Frade.

Impossível não se questionar ao se deparar com a pedra monumental inclinada sobre uma rocha à beira-mar. Localizada na extremidade do Morro do Gi, a pedra, que segundo populares recebeu esse nome pela semelhança com um padre franciscano, equilibra suas 30 toneladas e desafia a lei da gravidade.

Medindo 9 metros de altura e 5 metros de diâmetro, o menir, palavra que vem do bretão e que significa pedra longa, é ainda mais intrigante, ao suportar uma rocha triangular sobre o topo, dando a impressão de ser uma tampa.

Inúmeras versões e especulações giram em torno do surgimento da pedra, entre elas, a história de que há muitos anos, enquanto alguns sábios meditavam naquele lugar, começou uma forte tempestade que provocou uma espécie de avalanche de pedras que em vez de os atingirem, simplesmente pararam. Assim, elas teriam permanecido naquele local até hoje.

Para os nativos da região a pedra foi colocada estrategicamente pelos índios pré-históricos que habitavam o local há três mil anos.

Para a arqueologia, a Pedra do Frade foi obra da natureza. Seriam pedras que rolaram de uma colina e que por acaso uma ficou em cima da outra e que com o passar dos anos foram talhadas pela erosão e ação dos ventos. Embora seja a teoria mais oficial, ainda não é possível comprová-la.

A pedra está a 10 Km do centro de Laguna, na região norte do município. O acesso pode ser feito pela praia ou pela estrada da Praia do Gi, passando à esquerda pelo trevo do Laguna Internacional.