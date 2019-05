Penhor de jóias, dinheiro na hora

Guarde suas jóias na Caixa e dinheiro no bolso

Recebidas algumas sugestões de pauta, até mesmo para tirar algumas dúvidas, esta semana procuramos o gerente da agência local da Caixa, Almir Turra e o encarregado do setor de Penhor, Fábio Vieira, para que falassem e esclarecessem sobre a forma fácil de guardar as jóias e conquistar os recursos na hora.

De pronto, indagamos sobre a modalidade. Acompanhe:

O Penhor é uma modalidade de empréstimo para quem precisa de dinheiro rápido e sem burocracia. Nesta modalidade a Caixa guarda suas jóias como garantia e disponibiliza o valor do empréstimo. Após a liquidação do contrato as jóias são devolvidas ao cliente.

O que pode ser penhorado?

Jóias de Ouro, Ouro Branco, diamantes, Platina, mesmo que estejam partidas ou amassadas.

Tenho restrição cadastral, posso contratar?

Sim. A restrição cadastral não impede o cliente de contratar o Penhor. Também não é necessário comprovar renda.

Em quanto tempo libera o dinheiro?

O dinheiro é liberado na hora, após avaliação das Jóias e assinatura do contrato.

Por quanto tempo posso deixar minhas joias penhoradas?

O contrato pode ser feito pelo período de 30 dias a 180 dias e sempre pode ser renovado mediante o pagamento de juros ou então pode ser resgatado mediante a liquidação do contrato.

Se eu não renovar ou liquidar o contrato, o que acontece?

Após 30 dias do vencimento, caso o cliente não renove ou liquide o contrato a Caixa pode encaminhar as jóias penhoradas para leilão.

Qual a taxa de juros?

A taxa de juros para o penhor parcela única é a partir de 2,10% a.m.

Quais são os documentos necessários para contratação do Penhor?

RG, CPF em situação regular e comprovante de residência.