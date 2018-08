Perfil do eleitorado de Pescaria Brava

O município de Pescaria Brava encerrou o cadastro deste ano com 6.776 eleitores aptos a votarem no dia 7 de outubro. A maioria é de mulheres. Elas são 3.541, correspondendo a 50,97% do total. No quesito instrução, o grupo com mais pessoas é daquelas com o ensino médio completo. São 2.052 pessoas nessa categoria. Depois, em número, estão os 2.018 eleitores com primeiro grau incompleto, isto é, que não concluíram o ensino fundamental, que vai até o nono ano. As pessoas com graduação superior somam 526. Já no grupo dos que leem e escrevem estão 366. Os analfabetos são 68. Na categoria idade, o grupo com mais pessoas em Pescaria Brava, assim como em Laguna, é o da faixa de 45 a 59 anos, com 1.881 eleitores. Em seguida, fica o de 25 a 34 anos, com 1.310.