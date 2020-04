Pesca da Tainha começa dia 1º

Esperada por toda a região, a pesca da tainha será aberta na próxima sexta-feira, 1º, ainda que com restrições face a pandemia, com a proposta do distanciamento social.

Em Laguna, pelo menos 24 embarcações estão cadastradas, com cota estabelecida de 50 toneladas por embarcação.

Além dos costões, em Laguna a tainha também a tradicionalmente no Pontal, próximo aos Molhes da Barra, onde pescadores e botos ficam na espera, sabendo-se que o vento sul soprando, provoca a entrada do peixe no canal.