Pesca vs Aquicultura no mundo

O conceito do segmento da aquicultura é compreendido pela combinação da pesca e agricultura. Porém, os conceitos da agricultura se aplicam melhor à aquicultura, já que ambas as atividades têm como pilar principal o ato de cultivar. Já a pesca é semelhante à caça, pois o conceito melhor se aproxima da extração/captura.

Relação da aquicultura com atividades de conceitos similares

Com a estabilização da produção pesqueira mundial, por causa, principalmente, da sobrepesca e da poluição dos mares e rios, houve uma diminuição das capturas em aproximadamente 3% nos últimos 10 anos, e somado ao crescimento populacional a uma taxa média de 1,2% ao ano, a aquicultura é considerada como a principal fonte de proteína animal para a humanidade nas próximas décadas (FAO, 2012).

No gráfico abaixo se pode observar a evolução da aquicultura mundial e a estabilização da pesca extrativa.

Evolução da produção mundial da pesca e aquicultura de 1950 a 2014

Em 1995, a produção mundial de pesca foi de 92 milhões de toneladas, enquanto a aquicultura foi de 31 milhões de toneladas, cerca de um terço da pesca extrativa. A taxa de crescimento da aquicultura mundial tem se mantido a uma média de cerca de 8% ao ano durante os últimos 30 anos, enquanto a pesca extrativa tem sido essencialmente estável nas últimas décadas. O mercado de aquicultura atingiu 86 milhões de dólares em 2009.

A aquicultura é uma atividade econômica importante, especialmente, na China. Entre 1980 e 1997, a agência chinesa de pesca relata que as colheitas da aquicultura avançaram a taxa anual de 16,7%, saltando de 1,9 milhões de toneladas para quase 23 milhões de toneladas. Em 2005, a China foi responsável por 70% da produção mundial. Aquicultura também é, atualmente, uma das áreas de mais rápido crescimento da produção de alimentos nos EUA.

A FAO relatou que a pesca e a aquicultura em 2012 contribuíram positivamente para a subsistência de cerca de 60 milhões de pessoas na Ásia e África.

Em 2012 se chegou a um inédito alcance da produção aquícola, a qual colaborou com cerca de 90 milhões de toneladas, representando 50% do volume mundial de pescados. A pesca extrativa marinha produziu 44% dos pescados consumidos no mundo, enquanto a pesca continental de água doce contribuiu com 6%. Já a aquicultura marinha produziu 27% dos pescados consumidos e a aquicultura continental produziu 23% do volume mundial. No gráfico 3 se pode observar a importância dos setores.

Produção marinha versus continental em 2012

Fonte: http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/4b14e85d5844cc99cb32040a4980779f/$File/5403.pdf