Pescaria Brava: Processo saiu de pauta

Expectativa ontem pela manhã, em face do recurso interposto pelo ex-prefeito Antônio Honorato, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo novas eleições na cidade, acabou sendo frustrada, inclusive saindo de pauta. Em contato com a assessoria de Imprensa do TSE, o JL soube que o processo poderá entrar na pauta a ser divulgada na próxima segunda-feira.

O processo

Em uma sessão eleitoral, constava o voto de uma pessoa já falecida, com o dr. Paulo da Silva Filho, Juiz Eleitoral da 20ª Zona, decidindo por anular a seção onde houve a fraude. Sem mudar o resultado da eleição, aumentou a diferença do atual prefeito, Deyvisonn da Silva de Souza para o segundo lugar.

Recorde-se que Honorato entrou com recurso (não acatado) no Tribunal Regional Eleitoral.