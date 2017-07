Pesquisa de Demanda: Extensão Universitária da Udesc Laguna

A atividade da Universidade vai muito além do Ensino em sala de aula, combinando práticas de Pesquisa e Extensão. É por meio da Extensão que os conhecimentos produzidos na Universidade chegam até a comunidade através de cursos, projetos, eventos etc.

Uma das principais diretrizes da Extensão Universitária brasileira é a interação dialógica, que orienta o desenvolvimento de relações entre a Universidade e a sociedade por meio do diálogo e da troca de saberes, buscando uma sociedade mais justa, ética e democrática.

Além disso, a Extensão objetiva a transformação social. A atuação da universidade tem foco nos interesses e necessidades da população, propiciando desenvolvimento social e regional, assim como melhorando a qualidade das políticas públicas.

Com o objetivo de ir ao encontro das demandas da comunidade lagunense, buscando uma atuação mais afetiva da Extensão na cidade, é que a Udesc Laguna lançou esta “Pesquisa de Demanda”.

Se você faz parte de uma comunidade organizada, associação, entidade sem fins lucrativos ou instituição e visualiza a participação da Udesc na sua organização, inscreva-se.

Estas demandas serão enviadas aos professores do Centro e poderão gerar futuras parcerias para o desenvolvimento de projetos.

Conheça os projetos que estão em andamento na Udesc Laguna em 2017: goo.gl/hiFqsJ

Acesse aqui a “Pesquisa de Demanda”: goo.gl/JWbnzT

As demandas serão recebidas até o próximo dia 5 de agosto.