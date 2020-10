Peterson Crippa (DEM): ‘Me sinto capacitado para fazer gestão’

Candidato a prefeito pela primeira vez, Peterson Crippa (Preto Crippa), da coligação A mudança que Laguna quer (DEM/Republicanos), foi o primeiro entrevistado do programa Senadinho da Difusora. A atração voltou ao ar pela Rádio Difusora de Laguna na noite de segunda-feira, 28, com retransmissão online pelo Portal Agora Laguna.

Em sua primeira fala no programa, Crippa resgatou parte de sua trajetória política e profissional, lembrando desde quando começou a trabalhar aos 15 anos de idade até os dias atuais como vereador. “A grande maioria não esperava que isso fosse acontecer”, afirmou sobre sua eleição. O atual candidato a prefeito concorreu para o Legislativo em 2008, 2012 e 2016, quando foi eleito.

Sobre o plano de governo, destacou, se orgulhando, que as propostas elaboradas pela coligação e já registradas na Justiça Eleitoral (JE) recheiam um documento de 70 páginas, que foram construídas com base nos requerimentos feitos por ele como vereador na Câmara desde 2015, quando assumiu pela primeira vez na condição de suplente. “Diria que um terço dos requerimentos da Câmara foram gerados pelo nosso gabinete”, celebrou.

Ao responder uma indagação feita por Márcio Carneiro, Crippa foi enfático ao eleger a saúde como uma das prioridades de seu governo, caso seja eleito. “A saúde vai ser prioridade desde o primeiro momento. Não é gasto, é investimento”, frisou. Questionado por Batista Cruz referente à Operação Seival II, da última quinta-feira, 24, o vereador aproveitou a oportunidade para esclarecer que as proibições de acesso à Câmara são uma medida da Justiça para evitar interferências no curso do processo investigativo.

O candidato do Democratas ao ser perguntado se utilizaria o recurso do fundo eleitoral, acenou positivamente. “Não tenho dinheiro, não sou um cara rico […] Por mais básica que seja a campanha, ou eu uso [o recurso] ou não faço campanha”, disse, emendando: “Agora, a pessoa que tiver dinheiro e usar o fundo, esse sim, mesmo sendo legal [o uso], ele passa a cair na esfera da imoralidade”.

“Me sinto capacitado para fazer gestão”, disse em uma de suas falas. Elencando também o turismo e o desenvolvimento de regiões mais afastadas do núcleo urbano da cidade, como a área norte de Laguna, Crippa, indagado por Rafael Bicca, listou como promessas, que tentará realizar: a pavimentação de um segundo acesso Norte via Praia do Sol, a criação de campos de futebol comunitários na região da ilha e o fortalecimento dos conselhos comunitários. “Olhem o que está aqui [no plano] e me cobrem”, pediu.

Peterson Crippa da Silva tem como candidato a vice, o médico Zeno Alano Vieira, do Republicanos. Essa é a quarta eleição que ele disputa em Laguna após ter tido experiências profissionais na área empresarial e jornalística, assim como na própria gestão pública como secretário-adjunto das pastas de Turismo (2009-2010) e de Planejamento Urbano e Habitação (2013-2014).

Senadinho da Difusora

O Senadinho da Difusora é um programa de entrevistas que estreou em 2019 e retornou ao ar no período eleitoral com objetivo de levar ao público ouvinte e espectador, conhecimento sobre as propostas dos concorrentes à Prefeitura de Laguna. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio:

28/09 – Peterson Crippa (DEM); 05/10 – Evandro Farias (PL); 12/10 – Samir Ahmad (PSL); 19/10 – Pedro Paulo Alves (Solidariedade); 26/10 – Gilberto Sousa (PSC) e 02/11 – Mauro Candemil (MDB).

A atração é transmitida sempre às 20h, de segunda-feira. Todavia, o programa ganhou mais um dia de transmissão, indo ao ar também às sextas-feiras, com os candidatos de Pescaria Brava e Capivari de Baixo.

Em sorteio já realizado, foi definida a seguinte ordem para a apresentação dos candidatos de Pescaria Brava: 02/10 – Deyvisonn de Souza (MDB) e 09/10 – Everaldo dos Santos (PDT). Além do Portal Agora Laguna, o projeto Eleições 2020 tem apoio do Jornal de Laguna, Grande Jornal (Imbituba) e Webrádio Esporte de Primeira.

Com a colaboração de Luís Claudio Abreu