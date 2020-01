Piticó, a nova música do Juízo

Toda a cidade e região acompanharam na segunda-feira, 6, o lançamento oficial nas plataformas digitais e emissoras de rádio de Laguna, da música ‘Piticó’, cujo clipe ganhou divulgação na terça-feira, 7, tudo em conjunto entre a banda lagunense Juízo, com o cantor nordestino FA2, com as gravações sendo realizadas na praia do Mar Grosso (com a participação na coreografia, devidamente assinada pelo grupo Expre4ssart, de Babalu Amorim, Gisele Pavanati, Marco Bocão, Rose Gonçalves e San Espíndola), no Mirante de Nossa Senhora do Glória e em estúdio.

Dizem os entendidos que se trata de um hit sensual e mais do que isso, envolvente, e que esperam ser a música do carnaval deste ano, aparecendo com força, especialmente onde o pessoal de Marquinhos Teixeira estiver se apresentando.

A letra tem duplo sentido, fazendo ressurgir em algumas estrofes a uma brincadeira infantil de montar em cavalinhos de pau e que, em algumas regiões, ‘piticó’ equivale ao som de ‘pocotó’ – e imaginários.

Confira a letra:

Cê já montou no cavalinho

Cê já montou numa eguinha

Não aprendeu a galopar

Deixa que eu vou te ensinar

Segura bem aqui nessa cordinha

Depois de dar a lapadinha

Assim, assim, assim

Assim, assim, assim assim

Assim, assim, assim

Assim… Oh

É Piticó

Piticó

É Piticó

Piticó

É Piticó

Piticó

Foi assim

Foi assim

Que eu aprendi com vovô, com vovó, com mamãe e papai

Foi assim

Foi assim

Foi assim

Que eu aprendi com vovô, com vovó, com mamãe e papai

O Piticó

É Piticó

Piticó

É Piticó

Piticó

É Piticó

Piticó