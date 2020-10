Plano de Governo dos candidatos a prefeito de Laguna

Dando sequência ao registro das diretrizes dos candidatos a Prefeito, com base em seus Planos de Governo, na edição desta semana, o JL focaliza um tema delicado e de suma importância na vida dos lagunenses: a saúde. Confira as propostas apresentadas por Evandro Farias, Gilberto Sousa, Mauro Candemil, Paulinho da Magapavi, Preto Crippa e Samir do Kilojão.

Programa Saúde Cidadã Implantação de uma UBS (unidade básica de saúde) com atendimento 24 horas; investimento em tecnologia na área da saúde, implantando sistemas online de agendamento/confirmação de consultas/avaliação do atendimento médico.

Projeto Circuito do Bem-estar Adaptação das vias para permitir a realização de atividades físicas – como corrida, caminhada e ciclismo – com maior segurança para todos. Implantação de uma rede de parques e praças interligando os bairros.

Fazer parceria com Clínica geriátrica para atendimento efetivo dos nossos idosos no município; Ampliar o atendimento de fisioterapia e reabilitação municipal, na policlínica; Municipalização do Palacete Polidoro Santiago, para atividades sócio educativos para os idosos; Instituição do programa de práticas integrativas e complementares, para a vivência saudável dos municipais; Programa de humanização da Saúde integração médico-paciente, efetivando o acompanhamento dos agentes de saúde; Programa Municipal de medicamentos de alto custo; Estudo da possibilidade com viabilidade de postos de Bentos, Nova Fazenda, Praia do Sol, Itapirubá, Farol de Santa Marta; Acompanhamento efetivo das dispensações de medicamento e receitas; Agilidades em exames e recursos para atendimento especializado; Buscar a viabilidade para a implantação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no PAM; Contratação de um projeto para Habitat de animais de pequeno e grande porte, com acompanhamento da vigilância sanitária e profissionais especializados, tendo uma área aproximadas de 2 hectares; Buscar a aquisição de ônibus ambulatório para atendimento aos animais nos bairros de Laguna, para castração, vacinação e etc; Recolocação da Farmácia Judicial para Laguna; Recolocação da Junta Médica do INSS em Laguna. *Com a candidatura indeferida, Gilberto informou que está recorrendo no TRE.

Com recurso assegurado, concluir as obras de restauração do antigo PAM, no bairro Magalhães, para ali instalar a Secretaria da Saúde, o Centro Materno Infantil e Vigilância Sanitária; Construção da nova base do SAMU, em sede própria; Reformar e equipar as Unidades Básicas de Saúde(UBS’s), sempre que houver necessidade; Construir a sede própria da UBS do Farol; Melhorias na estrutura física da farmácia municipal; Manter as equipes de saúde, valorizando os profissionais por meio da formação continuada, com a capacidade necessária e aumento dos recursos disponíveis, conforme preconiza o Ministério da Saúde, para os programas da Atenção Primária, CEO, CAPS, SAMU, POLICLÍNICA, NASF e Centro Materno Infantil; Aumentar a oferta de capacitação às equipes dos ESF’s e programas de saúde; Aumentar as equipes de saúde da família nos bairros Portinho, Progresso, Esperança, Mar Grosso, Cabeçuda e Caputera, sem se limitar; Postos de Saúde avançados, em comunidades mais distantes das UBS: avaliar necessidade de atendimento médico-volante, pelo menos uma vez por semana; Ampliar horários de atendimentos em algumas UBS; Manter e adquirir materiais e equipamentos, para o bom atendimento da população; Atenção Farmacêutica: mais eficiência na cobertura, a fim de manter disponibilizados os medicamentos da Farmácia Básica e materiais de consumo em geral, para suprir as unidades. Readequação da relação de medicamentos do município – REMUME; Implantar “saúde bucal” no ESF do Farol de Santa Marta; Aumentar as ofertas de exames e consultas, na média e alta complexidade retirando as pessoas da fila de espera; Adotar protocolos clínicos na rede de saúde do município; Implantar o sistema informatizado de marcar consultas por SMS, e-mail, telefone, otimizando os atendimentos on-line, com mais transparência e com o propósito de reduzir filas; Informatizar as Unidades de Saúde com internet compatível com as demandas, reestruturando e melhorando o sistema da própria Secretaria da Saúde, aumentando o acesso da população as informações necessárias para resolutividade dos atendimentos ao usuário do SUS; Estruturas melhores aos agentes de endemias com aquisição de melhor estrutura para este programa com veículos e motos novas; Aquisição de novos veículos para algumas UBS que não possuem; Aquisição de um veículo tipo Van para o Tratamento Fora do Domicílio; Aquisição de veículos para o TFD; Ampliar a compra de exames e consultas através do Consórcio Intermunicipal da Saúde – CIS AMUREL; Manter os programas que atualmente são bem avaliados e fortalecer as parcerias com a Secretaria da Saúde do Estado e com o Ministério da Saúde; Implantar o programa Mutirão da Saúde nas comunidades, com equipes multiprofissionais, voltadas para campanhas de prevenção e diagnóstico de doenças. Estabelecer parcerias com entidades tipo Mãe-Bebê e RFCC; Buscar parcerias, juntamente com a direção do Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, para manter a UTI e o custeio da Alta Complexidade; Valorizar o Conselho Municipal da Saúde, na tomada de decisões nas Políticas Municipais de Saúde; Implantar a equipe de Licitação própria para a saúde, evitando assim atrasos na aquisição de medicamentos, exames e outros mais, dando maior agilidade em todo processo licitatório da Saúde e resposta imediata as Unidades de Saúde e consequentemente ao usuário do SUS; Aumentar a oferta de Especialidades Médicas na Policlínica Municipal de Laguna e aumentar os credenciamentos para especialidades médicas, atendendo as maiores demandas do Município; Qualificar e Estruturar o SAMU aumentando com mais qualidade o sistema de Urgência e Emergência do Município; Aumentar as ofertas de consultas, exames e medicamentos na Saúde Mental e Estabelecer metas e prazos no processo de revisão salarial, de todas as categorias funcionais.

Atenção Básica de Saúde Construir, ampliar, conservar e manter as Unidades de Saúde; Implantação de Política Municipal de Saúde do Idoso; Garantir atendimento às crianças e gestantes com qualidade; Garantir, a todas as Unidades de Saúde, equipe, material, móveis e equipamentos; Garantir, integralmente, o fornecimento de medicamentos à população; Novo estudo para redistribuição de área para a Estratégia de Saúde da Família; Garantir o fornecimento de Kit domiciliar a todos os pacientes que façam uso de material de uso constante; Garantir o fornecimento de fraldas geriátricas aos pacientes cadastrados; Garantir o fornecimento dos itens necessários aos pacientes diabéticos e insulinos dependentes; Fortalecer o NASF; Renovar a frota de veículos; Adquirir uma nova ambulância; Implantar o Serviço de Acolhimento acabando com as filas da madrugada e distribuições de fichas; Garantir o fornecimento de Kit Urgência e Emergência à todas as Unidades de Saúde; Consolidar a Atenção Básica como porta de entrada e ordenadora do Sistema Único de Saúde – SUS. Serviços de Referência de Média e Alta Complexidade Recuperar os serviços da Policlínica Municipal (cardiologia, neurologia, endocrinologia, urologia, oftalmologia, infectologia, e vários outros); Reestruturação dos Serviços de Referência Especializada; Implantação de Serviço de Atenção Psicossocial para crianças e adolescentes; Construção de sede própria para o CAPS; Fortalecer o CAPS e todo o Serviço de Saúde Mental do município; Manter uma equipe em horário estendido como referência até as 22:00 horas; Reimplantação da Comissão Farmacêutica para revisão da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos); Garantir transporte adequado aos pacientes em tratamento fora de domicílio; Garantir o atendimento dos pacientes acamados com fisioterapia domiciliar; Restabelecer o fornecimento de óculos; Concluir a reforma e ampliação do antigo PAM para dar sede à Secretaria Municipal de Saúde; Ampliar a farmácia municipal para melhor atender à população; Recuperar a estrutura física da Policlínica Municipal Dr. Paulo; Restabelecer o fornecimento de próteses dentárias à população; Adquirir um equipamento odontológico móvel para atendimentos domiciliares aos pacientes acamados. Assistência hospitalar – A responsabilidade pela assistência hospitalar é da esfera Estadual e Federal. No entanto, assumimos o compromisso de efetuar convênio de repasse de recursos financeiros para o Hospital de Laguna mensalmente, além de juntamente com a administração do hospital buscar novas fontes de recursos. Além disso, com a melhora dos serviços da Atenção Básica, pretendemos trabalhar para que o hospital se dedique, no Pronto Atendimento, tão somente, aos atendimentos de Urgência e emergência. Incentivo à realização de cirurgias em nossa cidade: catarata, pterígio, cirurgias gerais, laqueaduras, vasectomias, etc. Política de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde – Concluir o Plano de Cargos Carreira e Salários e implementar uma política de gestão do trabalho e educação permanente em saúde. Melhoria na gestão do SUS – Informatizar todas as unidades de saúde. Fortalecer a participação popular – Controle Social – Ampliar a participação da população nas políticas públicas de saúde. Ampliar os programas de Promoção e Prevenção – Através do Núcleo de Apoio a Saúde da Família, ampliar as políticas de Promoção da Saúde. Garantir a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras – implantaremos o Programa de Saúde do Trabalhador Controle De Zoonoses; Implantar o serviço de uma Clínica Veterinária Pública para atendimento e Esterilização de cães e gatos; Criar Lei Municipal para disciplinar os serviços e os atendimentos da Clínica; Criar o Fundo Municipal de Amparo aos Animais; Efetuar convênio com Organização não Governamental para cuidar dos animais abandonados.

A Saúde é o tema prioritário entre a maioria dos lagunenses. Hoje é motivo de reclamação de mais de 76%, principalmente pela falta de médicos em diversas comunidades, pela falta de medicações específicas em grande número, mas também pelas condições das unidades de saúde, tendo em muitos bairros postos de atendimento que há pouco tempo estavam abertos e hoje estão fechados. As dificuldades crescem em tempo de pandemia e por isso vamos trabalhar com ações perto da população e do hospital. Com a experiência de agentes da saúde que trabalham há muito tempo vamos buscar um atendimento mais humanizado, respeitando cada categoria de profissionais e buscando a viabilidade econômica para diminuir os índices de reajustes e equiparações salariais que se arrastam há gestões. Há muitos recursos oriundos de emendas parlamentares e continuaremos buscando na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa ainda mais dinheiro para ser investido na política pública da saúde de Laguna e assim aumentar nossa capacidade de investimento. Seremos uma gestão amiga do Hospital, trabalhando e buscando melhorias para este que é o principal equipamento da saúde do município e principalmente contribuindo para que mais profissionais possam ser admitidos, melhorando o atendimento ao Lagunense. Nesta linha vamos trabalhar de perto e auxiliando as entidades que prestam serviços de saúde, como, por exemplo, a Mamãe e Bebê e Rede Feminina de Combate ao Câncer entre outras. E para tudo isso vamos buscar investir no aumento da capacidade de gestão da Secretaria de Saúde usando tecnologia e melhorando os sistemas atuais, planejando de forma técnica administrativa para que insumos básicos não faltem e para que possamos aumentar a capacidade de atenção aos habitantes. Também será um governo que irá ouvir mais a população, por isso iremos incentivar cada vez mais a manutenção dos conselhos populares organizados e constituídos, bem como contribuir para a criação de outros mais da área da saúde. E nesta linha vamos: Reavaliar e concluir, de fato, o PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS e implementar gestão do trabalho e capacitação valorizando os servidores e melhorando assim o atendimento à população; O trabalho do NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA precisa crescer em todo o município e por isso vamos investir nesta política pública, pois entendemos que há prevenção neste trabalho, o que favorece a diminuição de recursos empregados na remediação. Neste sentido vamos ouvir os servidores atuais, para que possamos em conjunto montar uma estratégia de investimentos exequível, mas principalmente que melhore de forma significativa cada prestação de serviço; Como o HOSPITAL DE LAGUNA tem personalidade jurídica, com presidente e autonomia de gestão sendo um equipamento filantrópico vamos ajudar a aumentar a capacidade de reivindicação para conseguir recursos federais e estaduais, criando estratégias em conjunto com o Hospital; Vamos buscar a contratação de especialistas, para que cada vez menos seja preciso sair de Laguna para consultar com médicos, fortalecendo nossa Policlínica e a OFERTA DE CONSULTAS E EXAMES; Vamos buscar pactuar com o HOSPITAL DE IMBITUBA, para atendimento mais urgentes aos moradores da região Norte, por causa da distância até nosso hospital; Vamos buscar pactuar com o HOSPITAL DE JAGUARUNA, para atendimento mais urgentes aos moradores da região da ilha, por causa da distância até nosso hospital; Melhorar urgente o atendimento dos sistema FARMACÊUTICO, buscando ampliar a disponibilidade e fornecimento de medicamentos oferecidos para a população e cobrar dos governos Estadual e Federal maior agilidade na entregados medicamentos que não são de responsabilidade do Município; Vamos propor a elaboração de um calendário anual para atendimento aos alunos nos aspectos médico e odontológico, com controle de crescimento dos mesmos e outros encaminhamentos possíveis; Criar um SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA DA SAÚDE, para estabelecer uma rede de comunicação entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS), buscando otimizar o atendimento e evitando filas e duplicidade no atendimento; Vamos buscar a viabilidade para levar toda a estrutura do Samu, para um local mais apropriado e com condições melhores de trabalho; Criar protocolos de organização de serviços, seguindo as diretrizes do SUS, por se tratarem de estratégias fundamentais, tanto no processo de planejamento, implementação e avaliação das ações, quanto na padronização das ações e do processo de trabalho. Além de serem elementos importantes para a obtenção de qualidade dos serviços. Atualização periódica desses protocolos, conforme avaliação, acompanhamento gerencial sistemático e revisões científicas periódicas; Vamos reformar o antigo prédio do PAM, no Magalhães, e ampliar os serviços de atenção básica oferecidos a população; Ampliar serviços de especialidades médicas; Buscar contratar profissionais para cobrir quadro de funcionários e para suprir as necessidades de demandas reprimidas; Buscar estimular e incentivar através de investimentos diretos a saúde bucal, ampliando e melhorando a estrutura atual das Unidades de Saúde da Família e do Centro de Especialidades Odontológicas, bem como ouvir e buscar atender as demandas trazidas pela Equipe de Saúde Bucal, pois são os conhecedores desta especialidade; Disponibilizar MAIS EXAMES nas diversas áreas, através da ampliação de convênios com laboratórios privados e com o Hospital de Laguna, para evitar também o máximo possível que o cidadão tenha que viajar; AMPLIAR E MELHORAR O TRANSPORTE PARA EXAMES E CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE em outros municípios para garantir melhor conforto, agilidade e comodidade na locomoção de pacientes lagunenes para hospitais e clinicas localizados em outras cidades; Vamos melhorar de forma significativa os serviços prestados na região norte, aplicando tecnologia para assim as consultas terem mais adesão e os atendimentos possam ser conquistados de forma mais democrática, principalmente pelos moradores dos bairros sem Unidade Básica de Saúde; Buscar a manutenção da RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO ANUAL dos agentes de saúde comunitário, pois são eles que devem manter a política pública da saúde nas casas dos lagunenses e para isso vamos buscar pactuar com a classe a IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GPS para com tecnologia auxiliar este sistema de trabalho; É preciso melhorar e investir mais no Centro de Atenção Psicossocial CAPS e para isso teremos a sensibilidade de ouvir os servidores efetivos, que são os conhecedores de todas as necessidades. Sendo perceptível a necessidade de melhoria do espaço físico e a contratação de Terapeuta Ocupacional, possibilitando a criação de outros grupos terapêuticos; Avançar nas diretrizes das políticas públicas do ATENDIMENTO PRIMÁRIO OU PREVENTIVO, que é de atuação do poder público (Vigilância Sanitária, Postos de Saúde, SUS – Ambulatorial, ESF – Estratégia saúde da família), mas contribuindo com os demais níveis que são o de atendimento secundário ou hospitalar e do atendimento terciário ou reabilitativo, de recuperação para o trabalho; APROVEITAR A ABERTURA DA UTI, com a consequente qualificação do Hospital e dos profissionais da área da saúde, para ajudar a fixar esses profissionais na cidade e poderem atender em outras unidades de saúde do município, melhorando de maneira significativa os atendimentos aos cidadãos; Vamos buscar um terreno para construir um posto de saúde também na região do Farol de Santa Marta; Melhorar e dar mais transparência nos processos de medicamento da Farmácia Popular; Vamos reformar e reativar os diversos postos fechados em alguns bairros, como o de Bentos e da Barbacena, por exemplo; Dar as condições necessárias para que seja agilizada a manutenção de estrutura física, bem como de equipamentos; Propiciar as condições necessárias para que não haja falta de materiais e insumos nas unidades; Vamos melhorar o trabalho feito junto ao Conselho Municipal de Saúde, para que mais transparência possa ter aos processos e que as decisões sejam sempre técnicas propositivas, ajudando assim a nossa Laguna; Sobre a VIGILÂNCIA SANITÁRIA é importante pactuar com os profissionais da área sobre estratégias de trabalho, para que possamos avançar nas funções pertinentes bem como requalificar, quando preciso, as Leis vigentes. Neste sentido é importante também trabalhar em paralelo na linha da prevenção, buscando diminuir autuações e situações de desgastes; Requalificar e legalizar toda a FROTA DE VEÍCULOS, pois atualmente muitos estão na rua de forma irregular e ou com riscos aos servidores, por condição precária de manutenção mecânica; Vamos garantir o máximo possível o atendimento às Gestantes, bem como o direito de cada criança nascer com dignidade e qualidade; Reforçar os programas de atendimento de DST / HIV / AIDS / HV; Reformar e reorganizar a logística interna do Centro Materno Laércio Foss, para que as mães não precisem subir escadas e ou diminuir os obstáculos internos, além de melhorar a estrutura de sala de espera e outros mobiliários; Reforçar os programas de Vacinação trabalhando a conscientização perante a população impactada; Vamos trabalhar em conjunto com a Educação para voltarmos com o Programa Saúde na Escola; Vamos implementar estudo para criação da Política Municipal de Saúde de atendimento à melhor idade, buscando ser referência nas Unidades de Saúde.

Medicina Alternativa; Prevenção a uma série de diagnósticos; Programa Médicos Residentes e Especialistas; Mais incentivo e contratações; Pronto atendimento Jorge Zanini; Atendimentos em específico, das 17h às 22h para a população; Saúde na Escola / Odontológica; Integração das equipes de saúde nas escolas de Laguna; Ações para pais e alunos; Saúde do homem; Ônibus adaptado com todos os procedimentos médicos, como o exame de PSA em circulação pelos bairros; Saúde emocional; Mais contratações de psicólogos; Investimentos na saúde mental; Praxiterapia; Incentivo e inclusão das atividades; Investimentos e parceria; Tratamento Fora do Domicílio (TFD); Assistência integral; Alimentação; Deslocamento; Medicamentos; NASF Equipe; Ampliação dos atendimentos e equipes; Práticas integrativas e complementares: fisioterapia, nutrição, fonoaudiólogo; Fortalecimento das APS (Atenção Primária em Saúde); Ampliar o número de equipes nas unidades de saúde; Fortalecer a Política de Promoção à Saúde; Oferecer serviços de saúde bucal a comunidade; Ações de atenção a usuários de álcool e drogas nas unidades de saúde; Atendimento à população de rua; Acolhimento e atendimento de pessoas em situação de violência; Implementação de ações da saúde mental nas unidades; Ampliação do Serviço Municipal de Atenção Domiciliar; Mais acessibilidade para o acolhimento às pessoas com deficiência; Ações para redução de riscos à saúde; Fortalecimento das ações de vigilância em saúde (Vigilância Ambiental, Controle e Monitoramento de Riscos, Poluição do Ar e Água de Consumo); Ampliar ações de vigilância epidemiológica; Controle e monitoramento de doenças transmissíveis; Ações de prevenção de riscos; Plano de Contingência para Enfrentamento de Situações de Crise; Ampliar ações da vigilância sanitária; Implementar o atendimento à Saúde do Trabalhador; Assistência Farmacêutica; Regulamentação e sistematização de monitoramento de medicamentos; Atualização da Relação Municipal de Material Médico-hospitalar; Reestruturação e informatização das unidades de saúde e Secretaria de Saúde; CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico); Regulamentar e operacionalizar o plano de gestão; Distribuição gratuita da rede de atenção; Articular ações da FARMACOVIGILÂNCIA e FARMACOECONOMIA; Promover assistência farmacêutica; SUS – Política de regulação no município em conformidade com as normas do SUS; Regularização de internação (AIH – Autorização de Internação Hospitalar) / hospital conveniado com o SUS; Normatização e protocolos para encaminhamentos e autorização de exames; Qualificar a Central de Regulação; Interligar e organizar as redes de atenção ao SUS; Regulamentar Plano de Reestruturação para impulsionar as ações de auditoria no município; Ampliar e qualificar a gestão participativa dos Conselhos Gestores das Unidades de Saúde; Ampliar sistema de ouvidoria do SUS; Estruturação SUS; Plano de estruturação e modernização dos serviços; Ampliação, reforma e construção das Unidades Básicas de Saúde; Ampliar a rede em saúde mental com a implantação de Centros de Atenção Psicossocial e Infanto-Juvenil; Implementação de aplicativo para informatizar o histórico de atendimento, exames realizados e medicamentos distribuídos ao usuário do serviço; Saúde Itinerante levar nas comunidades mais distantes atendimento médico disponibilizando estruturação e atendimentos especializados.