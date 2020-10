Plano de Governo dos candidatos a prefeito de Laguna

Os candidatos a prefeito são obrigados a registrarem as propostas de governo na Justiça Eleitoral, com os dados estando disponíveis para os eleitores.

O JL, na edição de hoje, 16 e nas próximas, 23 e 30, registra alguns pontos e diretrizes das propostas apresentadas.

Veja nestas duas páginas, as propostas a respeito da educação e esporte.

Projeto Creche para Todos Aumento do número de vagas para atender todas as crianças do município.

Projeto Escola em Movimento Projeto que visa atrair crianças e adolescentes para o núcleo escolar por meio de atividades recreativas e torneios esportivos, além de implantação de programas preventivos de combate às drogas e à violência. Todo final de semana, uma das escolas da rede de ensino estará aberta, para toda a comunidade, com instrutores para orientar a realização de atividades físicas e esportivas.

Programa de Formação Continuada Oferta de oportunidades para qualificação do trabalhador e formação complementar.

Reforma Educacional – 3.1 A valorização do Servidor Público através do plano de carreira; 3.2 Priorizar a adequação de escolas e tentar aumentar o atendimento nos centros de educação infantil; 3.3 Formação continuada aos profissionais para melhorar a qualidade de ensino; 3.4 Garantir uma educação transformadora e emancipatória (Rege LDB) ou seja garantir a qualidade da educação no município; 3.5 Fazer levantamento sob possibilidade de um projeto educacional de ensino fundamental no bairro Mar Grosso e Navegantes. (Demanda Ana Gondin e Bradesco); 3.6 Buscar a viabilização de um projeto para criação de centro de educação infantil nos bairros Portinho e Barbacena. CEI – Centro Educacional Infantil; 3.7 Fazer estudos sob possibilidade do uso do Sambódromo para fins da Educação, com cursos profissionalizantes; 3.7.1 Cursos técnicos profissionalizantes: Hotelaria; Gastronomia; Turismo; Pescados; Confecções; Frigorífico; Cultura; Construção Civil.

Implantação do Plano de Carreira aos Profissionais da Educação; Instituir a educação em tempo integral; Construção de centros de educação infantil creches – Portinho e Jardim Juliana; Ampliação e reformas de escolas e CEIS; Ampliar tecnologias nos ambiente escolares (televisores smart, lousas digitais e computadores); Implantação de programas e projetos sociais para alunos da rede em vulnerabilidade social, os envolvendo em atividades esportivas, culturais, tecnológicas e de reforço escolar; Ampliar a oferta de cursos de capacitação para os profissionais de educação em suas diversas áreas; Implantação de parques infantis nos diversos bairros do município; Construção e cobertura de quadras poliesportivas nas unidades escolares; Aquisição de materiais pedagógicos ao professores e alunos da rede municipal; Aquisição de uniformes e kits de materiais didáticos aos alunos na rede; Implantação de sistema de ensino unificado a todos alunos da rede municipal; Implantação de um centro multifuncional para atendimento com alunos com necessidades especiais do município (psicopedagogo , psicólogo, fonoaudiólogo e pedagogo); Fortalecer as ações de políticas públicas da educação especial na perspectiva da educação inclusiva; Aquisição de imobiliários e equipamentos para as escolas e CEIS; Dar continuidade à expansão da oferta de vagas na educação infantil; Implantação do transporte universitário gratuito para os acadêmicos para as universidade da região; Manutenção e ampliação do Polo UAb/EAD; Implantação de cursos profissionalizantes através de parcerias.

8.2 Esportes – Reforma do Estádio João Batista Wendhausen de Moraes – Campo do Lec; Reforma do Ginásio Poliesportivo Municipal Advíncula Torres de Miranda – Vila Vitória; Recuperação de instalações esportivas existentes como quadras e ginásios, bem como a criação de novos espaços quadras de volei de praia, futevôlei e beach tênis; Promover ações em parceria com os clubes de futebol amador do município para melhorias e cuidados com os estádios; Promover projeto para reforma da pista de skate; Criação do Conselho Municipal de Esportes; Criação do Projeto Caravana do Esporte – projeto rua de lazer mais lazer para as crianças e jovens nas comunidades; Criação de um calendário de passeio ciclístico no município; Criação do projeto movimenta laguna- com caminhada e corrida nos bairros com auxílio de um profissional de educação física; Estabelecer medidas sócio educativas através do esporte, com o auxílio da assistência social e secretaria de educação, desenvolvendo projetos para a reabilitação de dependentes químicos através do esporte; Criação da semana esportiva, com diversas competições nos bairros, nas mais variadas modalidades; e também a semana da terceira idade,ginástica para terceira idade; Criação dos jogos inter-bairros; jogos da segurança pública; Resgatar o citadino de fut-sal na cidade nas categorias livre, master, como também sub 12, sub 14, sub17. e também categoria feminino; Oferecer condições e incentivos para esportistas que forem nos representar em outros municípios; Continuar com o apoio e incentivo ao futebol amador realizando o campeonato de futebol amador categorias livre e 40tão, levando esporte e interação para as comunidades nos fins de semana; Continuar o projeto navegar, bem como as escolinhas de jiu-jitsu, tênis de mesa, xadrez, handebol, e vamos incluir mais escolinhas como de futsal e futebol de campo e basquetebol; Continuar realizando o JELAG – Jogos Escolares de Laguna. E vamos criar também o JELAGUINHO sub 12, criação da regata de Santo Antônio dos Anjos; Desenvolver e incentivar atividades esportivas em todos os bairros para todas as idades promovendo festivais e campeonatos nos bairros de várias modalidades; Criar núcleo de escolinhas de base por região, com iniciação esportiva para crianças e adolescentes, em parceria com outros projetos já existentes; Apoiar as escolinhas de futebol existentes no município, cedendo a esses projetos estágios para acadêmicos do município que cursam educação física; Resgatar o campeonato de escolinhas de futebol; Apoio e incentivo ao esporte de rendimento e ao paradesporto; Continuar realizando a Corrida de São De Silvelho, tradicional corrida que estava alguns anos sem ser realizada e também a corrida de momo que encerra os jogos de verão; Pavilhão Náutico: construção em parceria com o Corpo de Bombeiros, em terreno próprio da Prefeitura, para também abrigar os barcos e guarnições do Projeto Navegar; Construção de 2 (dois) ginásios cobertos em comunidades à serem definidas pelo Conselho Municipal de Esportes.

1.2.1 Combate ao Analfabetismo; 1.2.2 Educação Infantil; 1.2.2.1 Construir, ampliar ou reformar os espaços físicos necessários para suprir a necessidade de vagas nas creches e na educação infantil; 1.2.2.2 Atender em horário integral em creches; 1.2.2.3 Oferecer o atendimento de creche ininterruptamente; 1.2.2.4 Oferecer jornada estendida de creche aos pais que trabalham nos períodos de temporada de verão; 1.2.3 Educação Fundamental – Fortalecer o ensino fundamental investindo em educação continuada; 1.2.4 Educação Especial; 1.2.4.1 Ampliar o número de salas multifuncionais para atendimento Educacional Especializado; 1.2.4.2 Implantar uma equipe multiprofissional para atuar nas escolas do município (psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo); 1.2.4.3 Realizar provas práticas para a contratação de segundos professores; 1.2.5 Plano Municipal De Educação – Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação em parceria com o Conselho Municipal de Educação; 1.2.6 Educação Para a Diversidade – Fortalecimento das ações de educação para diversidades previstas na proposta curricular para educação de nossas crianças cidadãos e cidadãs; 1.2.7 Educação Ambiental – Entendemos a Educação Ambiental como um processo permanente voltado à formação de conhecimentos, valores e práticas socioambientais para o exercício da cidadania responsável e consciente; 1.2.8 Escola Aberta – Implantar o Programa “Escola Aberta”, propiciando a utilização dos espaços físicos pela comunidade; 1.2.9 Democratização das Escolas – Implantar programa de gestão e autonomia escolar. Na busca da democratização da escola propomos a eleição direta dos diretores e fortalecimento dos Conselhos Escolares; 1.2.10 Valorização Dos Profissionais da Educação – Entendemos como profissionais da educação não apenas os professores e as professoras, mas também todos os profissionais que têm na escola o seu local de trabalho; 1.2.10.1 Revisar e atualizar o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos servidores da Educação; 1.2.10.2 Garantir a formação continuada aos profissionais da educação; 1.2.11 Educação Profissional – Buscar parcerias para o desenvolvimento da formação e qualificação técnicoprofissional de jovens e adultos; 1.2.12 Ensino Médio – Buscar parcerias e apoiar iniciativas da comunidade para atender o Ensino de Jovens e Adultos – EJA; 1.2.13 Ensino Superior – Manutenção das parcerias para o desenvolvimento do Ensino Superior no município, UAB e UFSC; 1.2.14 Desenvolvimento Integral do Aluno; 1.2.14.1 Garantir a ampliação do tempo de atendimento a nossas crianças, na ação integrada e articulada com o Departamento Municipal de Esporte, Fundação Municipal de Cultura e Secretaria de Assistência Social.; 1.2.14.2 Implantar, junto as unidades escolares, de acordo com a disponibilidade de estrutura, espaços esportivos e quadras para prática de esportes, bem como a cobertura de quadras existentes.

1.3 ESPORTE – “O esporte tem a força de mudar o mundo.” (Nelson Mandela); 1.3.1 Esporte no município; 1.3.1.1 Praças e espaços alternativos como espaço de integração da comunidade; 1.3.1.2 Resgate dos Jogos Escolares; 1.3.1.3 Campeonatos mensais; 1.3.1.4 Instalação das Academias Populares; 1.3.1.5 Desenvolver e incentivar a prática esportiva na orla, no mar e na lagoa através de projetos que visem a promoção e prevenção da saúde; 1.3.1.6 Atrair os eventos esportivos das diversas modalidades visando a movimentação do turismo esportivo; 1.3.1.7 Criar a Bolsa Atleta; 1.3.1.8 Transformar o Campo do Laguna Esporte Clube num Centro Poli Esportivo; 1.3.2 Esporte amador; 1.3.2.1 Fomentar o esporte amador; 1.3.2.2 Incentivar a criação e estruturação de clubes, ligas esportivas, assim como fortalecer e apoiar os já existentes e 1.3.2.3 Fortalecer a Liga de Esporte Amador.

Executar o máximo das metas e estratégias do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, dentre elas a realização da busca ativa da população por meio de uma pesquisa censitária para se ter uma radiografia geral do cenário educacional em vários aspectos (educação básica, educação especial, ensino superior, entre outros). Assim, pode-se ampliar o atendimento na EDUCAÇÃO INFANTIL, visando zerar a fila de espera da demanda manifesta, garantindo qualidade na oferta. Quanto aos servidores, a proposta é instituir a Política Municipal de Formação Continuada e implementar o Plano de Carreira, além de aprimorar os processos seletivos e realizar concurso público a partir das reais necessidades. E mais: Sobre a Plano Plurianual, estabelecer que os orçamentos sejam pactuados previamente com os órgãos de colegiado da Educação; Buscar trabalhar na imersão do aluno dentro da história de Laguna e promover uma gincana entre as escolas sobre temas específicos da cidade; Buscar repassar às unidades escolares recursos de custeio para que haja a gestão plena dos valores de manutenção básica de cada escola; Buscar implementar através de estudo técnico de viabilidade o CARTÃO MATERIAL ESCOLAR, com o qual cada família receberá o valor que seria utilizado para a compra de material escolar e terá autonomia na escolha do material, podendo utilizar nas papelarias conveniadas conforme seu interesse; Vamos propor a criação de Prêmio às escolas que atingirem e ou ultrapassarem a média estabelecida pelo IDEB; Buscar a viabilidade e entender o interesse para a criação de uma Banda com docentes das escolas do Município; E na EDUCAÇÃO INFANTIL: Buscar adequar a infraestrutura dos ATUAIS CEI’s segundo Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, além de: Otimizar e Distribuir VAGAS EXISTENTES; Implantar o sistema informatizado FILA ÚNICA no cadastro de vagas; Buscar implantar tecnologia e equipamentos digitais não existentes nas unidades; Garantir RECURSOS PEDAGÓGICOS; Buscar ampliar o NÚMERO DE VAGAS PROGRESSIVAMENTE preservando as especialidades da educação infantil (com construções de creche caso seja identificada a necessidade real); Buscar ATINGIR 100% de matrículas em pré-escola e 50% em creche a partir de resultados de busca ativa de crianças de 0 a 5 anos. E no ENSINO FUNDAMENTAL: Buscar estabelecer PARÂMETROS DE QUALIDADE para o ensino fundamental público municipal com a definição do Custo-Aluno-Qualidade (CAQ) municipal. E para isso: Garantir no orçamento vigente do município a APLICAÇÃO DO CAQ municipal reajustado anualmente; Buscar EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS TECNOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS necessários para a promoção de uma educação de qualidade; ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS municipais; INSTITUIR POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO; Valorizar talentos em fase escolar instituindo o Prêmio “ALUNO NOTA 10”. E na EDUCAÇÃO ESPECIAL: Instituir Política Municipal de EDUCAÇÃO ESPECIAL baseada na Legislação Estadual e Federal, atendendo as variadas demandas dos cidadãos lagunenses, além de: Buscar GARANTIR EFETIVO ATENDIMENTO EDUCACIONAL especializado nas unidades educacionais para todas as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; Buscar GARANTIR ACESSIBILIDADE em todas as unidades educacionais e estabelecimentos; Buscar CRIAR UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR para assistência especializada para crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas na rede municipal de ensino. E na EDUCAÇÃO SUPERIOR: Buscar a AMPLIAÇÃO, junto ao governo do estado, DA OFERTA DE CURSOS NO CERES/UDESC; Buscar FORTALECER a formação inicial por meio do POLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA em parceria com Instituições Públicas de Ensino Superior; E quanto à GESTÃO DEMOCRÁTICA: O trabalho será para consolidar o FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, fortalecendo a participação dos CONSELHOS MUNICIPAIS nas ações educacionais. Além de: GARANTIR A NOMEAÇÃO DOS DIRETORES DE ESCOLA a partir de critérios técnicos de mérito e desempenho, com participação da comunidade escolar; INSTITUIR POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES E para a BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL: A proposta é buscar reformar a estrutura física, tornando-a acessível a qualquer pessoa, bem como atualizando e modernizando as instalações, para que possa virar um local lúdico e também digital, criando a MIDIOTECA. A partir disso: Atualizar e ampliar seu acervo impresso e digital; Valorizar o acervo histórico, centralizando os dados de diferentes fontes de informação (formal x informal; Prover sustentabilidade aos programas e projetos da Biblioteca Pública, bem como criar saraus literários casando a EDUCAÇÃO com a CULTURA; Buscar implantar dentro da Biblioteca Público a BIBLIOTECA INFANTIL E A BRINQUEDOTECA PÚBLICA. E para a MERENDA ESCOLAR: A proposta é garantir um cardápio diversificado e nutritivo para contribuir com o crescimento saudável dos alunos. E ainda: Capacitar os servidores que preparam a merenda escolar para garantir a promoção de uma alimentação escolar saudável. E para o TRANSPORTE ESCOLAR: Garantir segurança e qualidade ao transporte de estudantes da rede pública municipal. Para isso: Buscar renovar a frota de veículos destinados ao transporte público municipal; Promover a manutenção periódica da frota; Garantir capacitação em transporte de passageiros para motoristas e monitores do transporte escolar a fim de assegurar a segurança dos estudantes. Quanto ao ESPORTE ESCOLAR: É preciso criar condições para a prática esportiva dentro de cada instituição de ensino e valorizar a EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. E neste sentido é fundamental a inclusão do Paradesporto e assim permitir que todo cidadão possa se enriquecer tanto pelos saberes corporais como pelas experiências lúdicas, emocionais e sociais, pois é também um caminho na direção da superação dos próprios limites. Para isso: Reformar as estruturas esportivas dentro de cada escola municipal; Adquirir materiais esportivos necessários para a prática da atividade física escolar; Estimular a prática esportiva e interação entre as escolas através de festivais e ou gincanas; Buscar promover jogos escolares entre escolas e atividades físicas cooperativas visando a promoção de saúde a partir de práticas esportivas, como caminhadas orientadas, corridas e passeios ciclísticos. É fundamental resgatarmos este orgulho trabalhando nos mais variados segmentos esportivos. Mas é fundamental reformular toda os pensamentos e ações, principalmente separando as atuações que envolvem o esporte nas escolas, com as práticas desportivas fora da seara escolar, para que haja as devidas atenções da prefeitura conforme a característica de cada prática desportiva. Entretanto não iremos esquecer do PARADESPORTO, esporte inclusivo, aquele que enriquece tanto os saberes corporais como as experiências lúdicas, emocionais e sociais, pois é também um caminho na direção da superação dos próprios limites e do fortalecimento da autoestima, além de desenvolver habilidades sociais. Assim vamos buscar reorganizar as leis municipais para ser dado INCENTIVO AO ESPORTE e que projetos aprovados possam, através de edital, ficarem credenciados a captarem recursos, inclusive direto dos contribuintes com Carta de captação chancelada pela PML. Desta forma vamos trabalhar em fazer levantamento total de todas as entidades e ou pessoas ligadas ao Esporte, bem como suas atividades e projetos. E buscar contribuir efetivamente para que possam estar legalizados e oferecer estrutura técnica/jurídica para que possam ter sua documentação em dia e, assim, estarem aptos a participarem de qualquer processo seletivo. Neste sentido vamos oportunizar financeiramente que voltem ao máximo possível dentro da realidade atual de Laguna, as associações que oferecem aulas de atletismo, navegação, handebol, basquete, futebol e outras modalidades que possam querer participar e estejam documentalmente aptas. Por isso é fundamental o casamento entre as Secretarias para que praças, campos, ginásios e o próprio Estádio Municipal possam receber investimentos de melhorias, bem como comunidades que possuem estrutura já pronta, como campos de futebol por exemplo, também possam ser contempladas nos editais e assim atenderem o público praticante local. Pela importância, vamos analisar locais que não possuem espaço de prática desportiva, com o Farol de Santa Marta, para que a Prefeitura possa fazer sua parte junto à comunidade na conquista de áreas, em que os moradores possam se exercitar e jogar. Por isso também a necessidade de estudar: A confecção de um COMPLEXO DESPORTIVO ao lado do Estádio Municipal; Criar o Conselho Municipal de Esporte; Fazer uma PISTA DE CORRIDA e refazer os CAMARINS no estádio de Futebol, com a devida iluminação; Estudar a viabilidade para buscar criar a Lei do Bolsa Treinador e da implementação da Lei do Bolsa Atleta, legislação existente e nunca aplicada; Fomentar um espaço de esporte no máximo de praças possíveis; Fomentar e auxiliar os diversos times amadores; Resgate das atividades esportivas interescolares com vistas a participação de eventos esportivos regionais e estaduais; Desenvolver e incentivar a prática esportiva na orla, no mar e na lagoa através de projetos que visem a promoção e prevenção da saúde; Vamos buscar atrair os eventos esportivos das diversas modalidades visando a movimentação do turismo esportivo; Fomentar a criação e estruturação de clubes, ligas esportivas, assim como fortalecer e apoiar os já existentes; Buscar viabilizar o retorno das gincanas e festivais escolares; Manter e estrutar o Citadino de Futebol; Estudar a viabilidade de implantar o programa TRANSPORTE ESPORTIVO, para que equipes possam jogar em outros municípios; Levar o paradesporto para as escolas para um maior conhecimento para os jovens; Buscar desenvolver eventos com o paradesporto; Estimular a inclusão da categoria de deficientes nas corridas de rua do município.

1 – Escola de Música – Promover o ensino e a descoberta de novos talentos, tirar o jovem da ociosidade; 2 – Escola de Idiomas – Escola de idiomas para a população para todos os públicos (da infância ao idoso); 3 – Projeto “Novos Talentos no Esporte” – Incentivo financeiro, preparatório e emocional a novos atletas; 4 – Bolsa atleta e paratleta – Em parceria com o governo municipal, entidades e iniciativa privada, dar segmento nas atividades esportivas; 5 – Colônia de férias – Alternativa de lazer com educação para jovens no período de férias; Atividades monitoradas possibilitando o expediente de trabalho para pais/ responsáveis durante o período de férias escolares; 6 – Plano de carreira para o os funcionários públicos – Avaliação de carga horária do pré-escolar, Contraturno para estudantes de 1 / 9 anos, aprovar plano de cargos e salários do funcionalismo público e cumprir o plano municipal de educação; 7 – Capacitação – Implementar programas de capacitação e promover a valorização da classe; 8 – Fiscalização das estruturas de ensino e monitoramento técnico de estruturas físicas de unidades educacionais; 9 – Merenda – Melhor conservação dos alimentos, alimento de qualidade, priorizando a compra de produtos de fornecedores locais e estímulo da economia local; 10 – Projetos da escola para a comunidade externa, fomentar parcerias com as comunidades, manter projetos já existentes dentro das unidades escolares e disponibilização dos serviços para não alunos da rede municipal de ensino; 11 – Transporte Escolar – Readequação do transporte, reavaliação de percursos garantindo a segurança de todos, garantia de transporte para alunos do pré-escolar que não possuam atendimento educacional próximo da residência; 12- Alunos especiais – Garantia do acesso ao ensino e permanência na escola e respeito às diretrizes do MEC e da legislação municipal; 13 – A educação mais informatizada – Informatização das ações de educação, acervo bibliográfico da biblioteca pública, lista de espera dos CEIs e Ações de conselhos; 14 – Erradicar o analfabetismo – Ampliar o nível de escolaridade de jovens e adultos, buscar parcerias com entidades públicas e privadas; 15 – Programa Olho Vivo – Atendimento prestado em parceria com as secretarias de saúde e educação, diagnóstico de problemas de visão de crianças e jovens, demais serviços como odontológico, fonoaudiólogo e outros para os alunos da rede pública; 16 – Educação e segurança no trânsito – Programa de prevenção ao uso de drogas, parceria com a Polícia Militar; 17 – Mais CEIs – Construção e ampliação de novas unidades e foco nas áreas rurais; 18 – Projeto Escola O Dia Todo – Garantia de tempo integral de ensino na Escola Elizabeth Ulysséa Arantes e garantia de ensino: berçário ao fundamental ll; 19 – Currículo Escolar – Economia doméstica, empreendedorismo e Demais temáticas para o desenvolvimento do aluno; 20 – Educação superior – Inserir em Laguna cursos de formação e especialização Técnicos profissionalizantes, projetos de lei para custeio de transporte para cidades vizinhas; 21 – Escola de gastronomia – Estímulo ao ensino valorizando a gastronomia local; 22 – Escola de artesanato – Estímulo ao ensino da atividade valorizando o potencial local; 23 – Efetivação de equipe multidisciplinar, Contratação de psicopedagoga, fonoaudióloga, assistente técnico pedagógico, trabalho integrado da secretaria da saúde com a educação e abertura de concurso público para estas áreas; 24 – Ampliação de espaços de atendimento (período integral), Cei Laureni Vieira (Vila Vitória): construção de salas para convivência, jogos lúdicos e sala de estudo dos professores, Caic: resgate do projeto para a construção de 12 salas de aula, quadra coberta e implantação do ensino fundamental para período integral, bem como, a viabilização do ensino cívico-militar, Cei Pequeno Cisne – Caic: Melhoria de área de convivência, cobertura parcial de área externa e construção do parque infantil; 25 – Projeto Educacional “Sementes da Evolução” – Projeto voltado a humanização de crianças e adolescentes, Uso da prática da oralidade, leitura, escrita e afetividade nas atividades, Concursos de oratória, poesia e crônicas entre alunos da rede pública de ensino e Produção de livro escrito pelos alunos; 26 – Preparo do aluno para o mercado de trabalho, cursos de empreendedorismo, Finanças, Educação financeira para séries iniciais, fundamental e médio na educação municipal.