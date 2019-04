PM participa de um sonho de menina

Rayane Martins Coelho, residente em Cabeçuda, desde os três, diz que seu sonho é ser policial militar e agora, ao comemorar seis anos, no domingo, 7, solicitou que o tema da festa de aniversário fosse “Polícia Militar”.Seus pais, Jucilene e Carlos Henrique, atenderam ao pedido e assim foi, contando com a presença de policiais. De acordo com seu pai, “eles sempre a ouviam falando do trabalho dos PMs, do carinho e admiração que sente pela instituição, sem esquecer que um familiar, Diocézio Bento, de saudosa memória, que serviu no Grupamento Tático, logo sendo uma grande referência para toda a família”, disse.

A história tomou proporção e parte do sonho foi concretizado. Ao chegar ao conhecimento do Comandante do 28º Batalhão de PM, Major Rogério Bartolamei que, prontamente atendeu, dizendo que “esta solicitação não poderia ser negada, principalmente pelo fato de uma menina de apenas seis anos, admirar a instituição que já conta com 184 anos, aliás, lembre-se, de serviços prestados à sociedade de Laguna e de Santa Catarina”, destacou.

Tudo na festa fez referência a PM, com o bolo sendo estampado com fotos de policiais militares e a alegria da aniversariante sendo marcante, contando com a presença da equipe de Rondas Ostensivas, com apoio de motocicletas (ROCAM), soldados Willian Costa Rech e Thiago dos Santos, com direito a continência.

Para os policiais que participaram do evento, tudo foi muito gratificante, diferente do que acontece no dia a dia. “Temos filhos e essa missão foi muito legal para nós”, disseram Willian e Thiago.