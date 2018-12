Polícia Militar: Dia de Santa Catarina

Com a presença do Coronel João Carlos Neves Júnior, comandante da 8ª Região de PM,em solenidade realizada na manhã da última sexta-feira, 23, o 28º Batalhão PM, de Laguna, comandado pelo Tenente-Coronel Jefer Francisco Fernandes, festejou o Dia de Santa Catarina, que na verdade transcorreu dia 25, com recebimento de equipamentos como quatro motocicletas, cinco câmeras digitais Gopro e quatro dispositivos elétricos incapacitantes, tipo Spark, todos repassados pelo vice prefeito Júlio Willemann, e entrega de condecorações e promoção e homenagens a policiais militares que foram destaque no Programa de Valorização e reconhecimento técnico profissional-VALOREM, entre outros.

Homenagens

Recentemente transferido para a Polícia Militar Rodoviária Estadual, de Gravatal, o 3º Sargento Anderson Marcos Cardoso recebeu uma placa pela dedicação e comprometimento com a instituição e aos relevantes serviços prestados à sociedade lagunense.

Já a premiação “Destaque Valorem – Programa de Valorização e Reconhecimento Profissional”, foi entregue ao 1º colocado, soldado PM Cristian Domingos Motta e como 2º colocado, o soldado PM Brener Elias Guimarães.

Promoção

Promovido a graduação de Sub-Tenente, o então 1º Sargento Claudemir Jutair Viana.

Falando sobre a importância da solenidade, falaram o vice-prefeito Julio Willemann, o Tenente-Coronel Jefer Francisco Fernandes e o Coronel João Carlos Neves Junior.

Proerd

Na 3ª feira, 27, reunindo em torno de mil crianças, aconteceu no Centro Cultural a formatura do Proerd-Programa Educacional e Resistências às Drogas e à Violência.