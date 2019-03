Polydoro Olavo São Thiago

★1852

✝07/05/1916

Engenheiro civil, Polydoro Olavo de São Thiago, nasceu em Desterro (atual Florianópolis) em 1852, filho de Maria Augusto e de Peregrino Servita de S. Thiago. Foi ele quem construiu uma estrada carroçável na serra do Rio do Rastro, ligando o litoral de Laguna ao planalto e em 1886 assumiu o cargo de Engenheiro Fiscal da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina. Já em 1890 foi nomeado Juiz Comissário das Minas de Araranguá. Ingressando na política, também em 1890 foi eleito deputado à Constituinte Estadual e, em 1894, vice-governador, assumindo o governo no período de 7 de dezembro daquele ano a 6 de janeiro de 1895, em substituição ao dr. Hercílio Luz. É de se destacar também que a 30 de maio de 1890, foi empossado no cargo de Chefe da Comissão de Terras em Laguna, chegando depois, em 2 de agosto de 1914 a ser Conselheiro Municipal da terra de Anita. Em 1902, Polydoro foi nomeado Chefe das Obras de Melhoramentos da barra do nosso porto. Como jornalista escreveu para O ALBOR. Foi sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Tenente Coronel Honorário do Exército e até participou das forças legais da Revolução de 1893. Faleceu em Laguna, a 7 de maio de 1916. É nome de importante praça localizada entre a Escola de Educação Básica Ana Gondin e a Matriz de Nossa Senhora dos Navegantes, no Magalhães.