Porto de Laguna: Governador anuncia dragagem da bacia de evolução

O terminal pesqueiro de Laguna está oficialmente sob nova direção. Uma solenidade na manhã de segunda-feira, 17, marcou simbolicamente a transferência do porto para a gestão da SCPAR. Neste primeiro momento, a companhia investirá aproximadamente R$ 4 milhões para melhorias no local.

A principal medida será a dragagem do canal de atracação e da bacia de evolução, cuja licitação foi lançada pelo governador Carlos Moisés. Segundo o chefe do Executivo estadual, um novo momento chegou para a região de Laguna.

“Queremos chegar a um calado de 5,5 metros, que vai possibilitar a chegada de qualquer tipo de embarcação, inclusive atuneiros. Vamos agregar valor a esse equipamento público. Essa é apenas a primeira semente. Queremos chamar empresas para se instalar nesse parque, de forma a gerar emprego e renda”, frisou o governador.

Outros investimentos no terminal pesqueiro incluem melhorias na fábrica de gelo, que operava com apenas 40% de sua capacidade, e a aquisição de duas “marrecas”, equipamentos que facilitam a descarga do peixe e reduzem o tempo de trabalho quase pela metade. O presidente da SCPAR, Gustavo Pereira, destacou também a troca das esteiras nos salões de descarga. De acordo com ele, novos investimentos estão previstos, como a troca das empilhadeiras.

No futuro, queremos ampliar significativamente o movimento no terminal pesqueiro. Não é da noite para o dia que iremos mudar a realidade do porto. Mas esse é um equipamento fundamental para toda a região de Laguna, para trazer desenvolvimento, por isso é uma prioridade”, ressaltou.

A solenidade marcou também os 40 anos de operação exclusivamente pesqueira no porto de Laguna e abertura da safra da sardinha, que responde por aproximadamente 40% dos peixes pescados no estado.

Também participaram do ato o chefe da Casa Militar, Cel. João Carlos das Neves, da Casa Civil, Douglas Borba, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Lucas Esmeraldino, José Henrique dos Santos, chefe de divisão de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, em Santa Catarina, (acompanhado de seu assessor Wilson Barreiros), Cel. Jefer Francisco Fernandes, comandante regional da PM, Ten. Cel. Rogério Bartolamei, do batalhão da PM local, promotora de justiça Giovana Wolff, vereadores Kleber da Rosa e Adilson Paulino, presidentes da ACIL, Pedro David e Natanael Wisintainer, do Sindilojas além do vice Samir Ahmad, que fizeram a entrega ao governador, de reinvidicação de dragagem da entrada da Barra e os deputados estaduais Rodrigo Minotto e Volnei Weber.