Pós-pandemia

Sondagem nacional sobre destinos turísticos pós pandemia, feita pela Paraná Pesquisas, indica que 35,4% irão para as praias, 8,9% para cidades históricas e apenas 2,6% para o interior. Como temos “produtos” de sobra nos dois setores, que saibamos aproveitar e motivar a vinda dessa gente para Laguna.

Livro sobre a origem dos municípios gaúchos

Trabalho que fizemos em 2006, com quatro reedições, aliás com uma quinta no próximo ano, agora está saindo no Rio Grande do Sul, com 322 páginas, o livro Origem dos Nomes dos Municípios Gaúchos e Seus Distritos, do professor Jacy Waldyr Fischer, 92 anos.

BR-101 Sul

Em ato realizad0 na manhã de segunda-feira, 6, no Aeroporto de Jaguaruna e que contou com a presença do secretário de Infraestrutura de SC, Thiago Vieira (que representou o governador Carlos Moisés), senador Jorginho Mello e deputado federal Celso Maldaner, o ministro de Infraestrutura e Transportes, Tarcísio de Freitas assinou o termo de concessão da BR-101 Sul para a CCR, empresa que já atua no Rio Grande do Sul.

Pré-candidato a prefeito

Informações do PSDB local, dando conta de que em data ainda a ser marcada, haverá o lançamento da pré-candidatura a prefeito, do Vereador Rogério Medeiros, assim como os pré-candidatos a vereador.

Aviso metereológico em casa

Quer receber avisos metereológicos da Defesa Civil? Basta se cadastrar no serviço de aviso, enviando o CEP da residência por SMS para o número 40199.

Turismo

“Estamos diante de um novo século, de rupturas e de grandes dilemas, com uma mudança global, não só no turismo, uma gestão e manejo do desconhecido”. Do secretário de Turismo, Vinicius Lummertz Silva, de São Paulo, que defende uma mudança de gastos – com ampliação radical de investimentos em saúde.

Título de cidadania para Luckina

A Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, a concessão do título de cidadão lagunense ao desportista Amaury Luckina, ele que tanto propaga o nome da cidade nos meios esportivos. A homenagem, certamente, é das mais merecidas.