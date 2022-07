Os novos dirigentes do Sistema Fecomércio, eleitos recentemente, já estão com solenidade de posse agendada para às 19h do dia 9 de agosto, no bairro Cacupé, em Florianópolis, tendo na presidência Hélio Dagnoni e como vice-presidentes do sul, Tito Góes e o lagunense Natanael Wisintainer.