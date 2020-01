Pré-candidaturas

Iniciado o ano novo, espera-se que as pré-candidaturas a prefeito comecem a ser definidas, fazendo crescer ou diminuir o número, hoje pelo que se escuta em todos os lugares, com 14: o atual prefeito Mauro Candemil, o presidente da Câmara, Cleosmar Fernandes, empresário Samir Ahmad, Vice-prefeito Júlio Willemann, Coronel Jefer Francisco Fernandes (que estaria indo para a Reserva), dra. Tanara Cidade de Souza, Pedro Paulo Alves, o Paulinho da Magapavi, Vereadores Adilson Paulino e Peterson Crippa da Silva, dr. Roger Costa da Silva, Gilberto Souza da Silva, Renato Borges de Oliveira, Ronaldo Rosinha, Patrick Paulino, só para focarmos nos mais citados.

Pulseiras de segurança

Criadas a partir da ONG Criança Desaparecida, em 2011, fundada pelo policial civil lagunense Renato Carneiro do Amaral, que atua em Joinville, as pulseirinhas de identificação, distribuída nas principais praias catarinenses, servem para que os pais possam colocá-las em seus filhos e assim evitar casos de desaparecimento. Aqui, semana passada foram atendidas crianças nas praias do Mar Grosso e do Farol de Santa Marta. Para o delegado regional da 18ª, dr. Raphael Giordani, “é um trabalho que já vem há alguns anos sendo feito e com muita efetividade. É a Polícia Civil mais uma vez mostrando sua preocupação com os turistas e sobretudo as crianças no litoral catarinense”, avalia. A pulseira é feita de um material resistente à água e impede que as informações sejam apagadas facilmente.

O engenheiro maratonista

Engenheiro de profissão e maratonista, aliás dos mais conhecidos em toda a região, o jovem John Lennon Souza Antônio ao participar da Corrida de São Silvelho, mostrou ser um atleta de elite, vencendo no geral, os 5 kms, com um tempo de 14m15s, especialmente na sua categoria, Turismo Aberta, e no seu todo, mas só valendo para a primeira, já que a prova é destinada para as pessoas com mais de 50 anos. Ele já é tricampeão das 10 milhas de Anita, campeão da Meia Maratona de Tubarão em 2016, campeão universitário catarinense nos 3 mil metros com obstáculos e quatro vezes campeão na corrida da Unimed.

Makesch Alimentos

✝José Nazareno Rosa

Aos 78 anos, completados no Natal, faleceu na noite do dia 1º, José Nazareno Rosa, conferente aposentado do Porto de Imbituba e que, natural da vizinha cidade portuária, há muitos anos residia no Magalhães. Era casado com dona Neusa (Lopes), com quem teve os filhos Kleber (o nosso conhecido Vereador) e Klevys, que lhes deram os netos Gabriela, Camilla, Eduardo, Klebinho e Lucas e a bisneta Isadora. Deixou também os irmãos Casimiro e Alvacir. Era filho dos saudosos Maria e Roberto Rosa. Doador de orgãos Nazareno será velado até as 9h de hoje, 3, na sala mortuária Santo Antônio, com o sepultamento acontecendo em Imbituba