Pré Carnaval com Boi de Mamão, União dos Artistas e Máscaras de Nova Veneza

Há poucos dias da festa oficial, os desfiles de pré carnaval de nossas escolas de samba, terminam amanhã, 23.

Na programação, para hoje, 22, a partir das 22h, no centro histórico, junto a rua Jerônimo Coelho, estão confirmadas Vila Isabel, Mocidade Independente e Xavante.

Já amanhã, 23, a partir das 21h, encerrando o pré em grande estilo, o desfile será na praia do Mar Grosso, entre os hotéis Atlântico Sul e Flipper, com Democratas, Xavante, Mocidade, Vila Isabel e Brinca Quem Pode, com participação especial do Boi-de-Mamão, de Caputera, charanga do Abre Alas, banda União dos Artistas e entre uma escola e outra, grupo do carnaval de máscaras, de Nova Veneza.