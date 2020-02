Pré-Carnaval

Mesmo que não tenha o desfile oficial, ainda assim a prefeitura repassou parte de recursos para as escolas de samba, que a partir de hoje, 31, até o próximo dia 15, de maneira alternada, promoverão desfiles/ensaios no Centro Histórico e no Mar Grosso. A programação:

Hoje, 31, 21h, desfile/ensaio no centro histórico com as cinco escolas (Xavante, Democratas, Brinca Quem Pode, Mocidade e Vila Isabel). Amanhã, 1º e dia 15, no Mar Grosso, igualmente com todas as escolas, na avenida Senador Galotti, entre as ruas Lauro Muller e Criciúma. No centro histórico, domingo, 2, Vila Isabel e Democratas, 6ª feira, 7, Xavante, Vila Isabel e Brinca, no sábado, 8, Brinca, Mocidade e Xavante, no domingo, 9, Mocidade e Democratas, no dia 13, Brinca e Mocidade, no dia 14, Democratas, Xavante e Vila Isabel.