Presidente da Alesc reforça parceria entre PSD e MDB

A visita do presidente da Alesc, o deputado estadual Julio Garcia (PSD), ao gabinete do prefeito João Batista Mezzari, o Gaiola (MDB), de Jacinto Machado, na segunda-feira, 8, reforçou a vontade do PSD estadual em manter a aliança com o atual governo municipal.

Segundo Julio Garcia, a parceria é uma via de mão dupla e estando bem para ambos os lados, a coligação será mantida. “Apoiamos a continuação da coligação PSD/ MDB”, completou.

Para o presidente do PSD de Jacinto Machado Francisco de Assis Aguiar, a coligação está dando certo no município. “Temos que nos manter unidos para buscar recursos para a nossa cidade”, completou.

O prefeito Gaiola aproveitou a visita e pediu o apoio para a pavimentação asfáltica da SC-108, que liga Jacinto Machado a Praia Grande. “Já temos em mãos o projeto e com mobilização política e parcerias, podemos conquistar esta obra”, reforçou.

O presidente da Alesc enalteceu a postura do prefeito em buscar uma obra de valor regional e se disse apoiador da causa. “Conheço a importância da rodovia, inclusive é prioridade da região, e vamos sim apoiar a sua pavimentação”, afirmou Julio.

Participaram da reunião o vice-prefeito Aldo Brognoli, o presidente da Câmara de Vereadores Enison Recco, os vereadores Valdir Trombim e Eliseu de Borba, os secretários municipais de Saúde Adilson Piva, de Obras Vânio de Melo, o ex-presidente da Cejama Valdemiro Recco, a vereadora de Criciúma Camila Nascimento e membros do PSD de Jacinto Machado.