Presidente da Alesc sinaliza recursos para Laguna

Na manhã desta quarta-feira, 14, o presidente da Alesc, deputado Mauro De Nadal recebeu o veredor Eduardo Carneiro – Dudu – para alinhar demandas de Laguna. Na oportunidade, o vereador pontuo algumas demandas do município, na qual Mauro De Nadal sinalizou apoio a região. “Tenho grandes amigos em Laguna e vejo o seu potencial de crescimento. E sempre que posso estou no município. As demandas apresentadas pelo vereador Dudu, terá sim nosso apoio. Vamos conversar com a comunidade para defini detalhes e poder atendê-los com recursos por meio de emenda impositiva”, comenta o presidente da Alesc.

Segundo Dudu, a conversa com o presidente da Alesc, mostrou a agilidade e atenção do parlamentar com as cidades catarinenses. “Minha primeira conversa com o deputado, que foi extremamente gentil, solicito e que trabalha da forma que o povo gosta: de portas abertas, com humildade e atento as reais necessidades do nosso Estado.”

Mauro De Nadal ainda recebeu o pedido para o aumento de efetivo militar do município e afirmou que nos próximos dias estará na região Sul para conversar com a comunidade.

Emendas para o Sul

Os municípios de Laguna e Pescaria Brava já foram contemplados com recursos enviados por meio do deputado Mauro De Nadal. Ao total, foram destinados R$ 700 mil, sendo R$ 350 mil para Laguna e R$ 350 mil para Pescaria Brava. Ambos recurso, são por meio de emendas impositivas dos anos de 2019 e 2020.