Presidente do TJSC apresenta balanço e conquistas da gestão à imprensa

As principais realizações do Poder Judiciário catarinense nos últimos dois anos foram compartilhadas na terça-feira,17, com profissionais da comunicação de diversos veículos do Estado. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), desembargador Rodrigo Collaço, atendeu os jornalistas na sede da Associação Catarinense de Imprensa (ACI), em Florianópolis, para o “Dia Estadual de Prestação de Contas”. Também participaram da entrevista coletiva o presidente da ACI, Ademir Arnon de Oliveira, e o presidente eleito do TJSC, desembargador Ricardo Roesler.

Na oportunidade, Collaço destacou os avanços da gestão no último biênio, além de iniciativas voltadas à otimização de recursos e à modernização da administração. Dados da produtividade dos magistrados, que alcançou recordes e patamares inéditos no período, foram detalhados aos jornalistas. A população que recorre à Justiça, observou o presidente, espera uma solução rápida aos seus casos. Assim, todos os esforços foram concentrados de forma a reduzir esse tempo de espera.

“É uma gestão que não é minha apenas. Foi uma administração bastante compartilhada. Nos esforçamos muito, lutamos muito. E agora, para a felicidade de todos nós, chegamos ao final da caminhada com muita alegria e a sensação de ter feito o melhor possível”, manifestou Collaço.

Um relatório com estatísticas do Judiciário, informações sobre ações sociais e medidas adotadas no combate à violência foi disponibilizado digitalmente para a imprensa. Uma versão mais abrangente do documento será compartilhada com os desembargadores do TJSC em janeiro.

Na conversa com os jornalistas, o presidente Rodrigo Collaço também avaliou temas atuais da Justiça brasileira, os desafios do sistema prisional, a atuação da imprensa na cobertura do Judiciário e posições da gestão em relação ao duodécimo e às devoluções de verbas para o Estado. Collaço ainda esclareceu o fim do impasse envolvendo o sistema eproc, que já foi definitivamente implantado em Santa Catarina. “O impasse está resolvido. Fizemos um acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o próprio Supremo decidiu ontem (16/12) que faz parte da autonomia do Tribunal escolher seu sistema, o que reforça ainda mais nossa disposição pela utilização do eproc”, afirmou.

Por fim, o presidente cumprimentou os desembargadores Moacyr de Moraes Lima Filho (1º vice-presidente), Henry Petry Junior (corregedor-geral da Justiça), Carlos Adilson Silva (2º vice-presidente), Altamiro de Oliveira (3º vice-presidente) e Roberto Lucas Pacheco (corregedor-geral do Foro Extrajudicial) pelo apoio à frente da Corte, além dos juízes auxiliares da Presidência Laudenir Fernando Petroncini e Carolina Ranzolin Nerbass Fretta, que prestigiaram o evento.

Com a palavra, o desembargador Ricardo Roesler enalteceu as conquistas da atual gestão e reforçou a intenção de dar continuidade aos trabalhos a partir de 31 de janeiro. “Presenciamos a prestação de contas de um trabalho muito eficiente e inovador. Por isso mesmo, é desafiador para a nossa administração dar sequência, impulso e continuar com esse trabalho. É o que nós pretendemos, com informação, integração e inovação. São três eixos que norteiam a nossa administração e que irão basear todas as nossas ações”, anunciou.

Em nome da ACI, o presidente Ademir Arnon de Oliveira parabenizou a aproximação contínua entre o Judiciário e a imprensa de todo o Estado. “Esse exemplo do presidente do Tribunal de Justiça deveria ser seguido. O Judiciário catarinense tem dado uma demonstração de credibilidade e respeito com a imprensa de Santa Catarina, o que para nós é motivo de muito orgulho. Esta casa estará sempre à disposição de todos vocês”, afirmou.​​ (Com a colaboração de Fernanda de Maman)