Processo Seletivo também em Laguna – Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires anuncia vagas para 2021

Com inscrições abertas até o próximo dia 8, para ingresso de novos alunos, o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires (CFNP) disponibilizará 60 vagas para turmas do 6º ano do Ensino Fundamental em 2021. Com o lema “Educação, Disciplina, Futuro”, o CFNP desponta como uma grande conquista para população de Laguna e região, projetando a cidade como referência educacional e de qualidade de ensino gratuito, prezando por valores milenares próprios das instituições militares, que é a hierarquia e disciplina.

Após o período de inscrição, que é feita totalmente de forma virtual, no dia 11 de novembro, será divulgada no site da Polícia Militar, a relação das inscrições homologadas. Já para o dia 23 de novembro, está marcado o sorteio classificatório, que, devido à pandemia, vai ocorrer pela internet. O resultado preliminar será divulgado em 25 de novembro e o definitivo ocorrerá em 1º de dezembro.

Conforme consta no edital, caso as vagas destinadas aos dependentes de militares não sejam preenchidas por falta de inscrição, estas serão repassadas aos público em geral. Seão sorteados os candidatos, objetivando o preenchimento das vagas previstas, e a seguir, 35 suplentes para dependentes de militares e 35 para o público em geral, para o preenchimento de vagas em caso de vacância.

Os pais ou responsáveis legais pelos candidatos sorteados e classificados deverão comparecer no colégio de Laguna, no dia 14 de dezembro para os alunos, no horário das 8h às 16h, para fazer a pré-matrícula. O não comparecimento implica na perda da vaga e convocação do suplente.

O processo de matrícula só será efetivado após a entrega dos originais do histórico, com o registro da aprovação no ano anterior ao pretendido, de acordo com as respectivas vagas pleiteadas. O não preenchimento implica perda do direito de (pré-)matrícula. O candidato selecionado que não preencher os requisitos mínimos na pré-matrícula estará desclassificado e será feita a convocação do suplente.

Diretor do Colégio Policial Militar em Laguna, Tenente Coronel Peterson do Livramento, concedeu uma entrevista a equipe do JL, avaliando o primeiro ano de implantação do colégio e as expectativas para 2021:

Primeiro Ano do Colégio Militar

“A avaliação do primeiro ano do Colégio Militar em Laguna é muito positiva, mesmo com a pandemia. Apesar da pouca convivência presencial que os alunos tiveram no colégio as exigências pedagógicas e disciplina militar foram mantidas, mesmo de forma online. Os alunos assistem as aulas à distância exatamente nos mesmos horários que teriam as aulas presenciais. E com um detalhe: têm que estar uniformizados e asseados diante das câmeras, dentre outras exigências próprias do nosso colégio. Assim como outras escolas, nós também tivemos que nos reinventar para que a qualidade do ensino e, no nosso caso, valores militares, fossem preservados. Paralelo a isso, um outro desafio foi trazer para a cidade e região um modelo de ensino que estava sendo muito esperado pelas pessoas, suas expectativas são altas e, assim, nosso compromisso em não errar aumenta muito”.

Quadro de Profissionais

Além da equipe de militares e professores, o Colégio Militar possui um Núcleo de Apoio Psicoemocional e Pedagógico, formado pelos seguintes profissionais que atuam diariamente: Supervisora Escolar, Orientadora Educacional, Psicopedagoga, Assistente Técnico Pedagógica e Psicóloga Escolar.

Processo de inscrições

Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, e é certo que será muito maior, haverá um sorteio. “Esperamos um número elevado de inscrições, pois a procura por informações de vagas é contínua, mesmo em épocas fora de abertura do edital. Após aprovados, os alunos passam por um período de adaptação ao universo militar para, em seguida”, iniciar o ano letivo regular, antecipou.

Nova estrutura e aulas em 2021

“Os novos alunos terão uma surpresa: as aulas em 2021 já serão nas novas instalações da centenária Escola Jerônimo Coelho, local em que será a sede definitiva do Colégio Militar, já que as obras de ampliação e restauro serão concluídas no mês de dezembro. Há uma estrutura excelente com oito salas de aula e vários outros espaços que serão planejados para oferecer um ensino de altíssimo nível aos alunos, a exemplo de um Laboratório de Ciências que será disponibilidade para o próximo ano totalmente equipado, inclusive com telescópio profissional”, finalizou.

Documentos para pré-matrícula:

Declaração de frequência atualizada do candidato (30 dias) ou boletim escolar que comprove frequência;

Certidão de nascimento do candidato (cópia e original);

RG e número do CPF impresso da internet, caso não incluso na cédula de identidade (cópia e original);

RG e CPF dos pais ou responsáveis legais (cópia e original);

Carteira de identidade militar (apenas para militares estaduais; cópia e original);

Comprovante de residência válido dos últimos 90 dias (cópia e original);

Ficha cadastral preenchida pelos pais ou responsáveis legais, que será retirada no local e hora estipulados por este certame no ato da pré-matrícula;

Apresentar um pen-drive (formatado e sem dados) que será entregue e devolvido na mesma hora, data e local da pré-matrícula aos pais ou responsáveis legais, com informações importantes do Colégio Policial Militar.

A matrícula será efetivada em 14 de dezembro de 2020, com preenchimento do requerimento na secretaria do colégio e apresentação do histórico escolar da unidade em que o aluno estudava.