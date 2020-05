Professor: Mãe de todas as profissões

O encanto de ser mãe é a oportunidade de servir a vida, seja pela geração ou pelo acolhimento, o amor de mãe é a extensão divina na humanidade. Com a chegada dos filhos, nasce uma mãe, esbanjando compromisso e respeito.

A vida de uma mãe é marcada por inúmeras renúncias, para que um novo se forme em si, ou através dela, na certeza de que esse amor inquestionável e sem fim lhe trará felicidade.

A maternidade não acontece somente quando é gerada em um ventre, mas também pelo acolhimento de uma vida no seio familiar, aqui incluo os professores, que são pais e mães pelo coração. É um amor diferente, que sabe entender e compreender a cada um dos seus estudantes.

Nesta direção vivemos um momento ímpar, apesar da grande ameaça que nos acomete o Coronavírus. Neste período de isolamento social a ausência do professor passou a ser percebida pelas famílias, que é o principal meio social humano.

A educação é um dos caminhos a serem seguidos pela sociedade organizada, e sem dúvida, não há vida sem ventre, sem amor, ou seja, não há educação sem professor.

O Professor, que diante das atuais circunstâncias, é um dos profissionais que merece receber de toda a sociedade respeito, admiração e prestígio.

O professor é o profissional responsável pela formação dos inúmeros profissionais que atuam na sociedade, lembrando dos médicos, enfermeiros que estão na linha de frente dq COVID-19, ou seja, pontuo novamente, – não há vida sem ventre, sem amor, ou seja, não há profissional / profissão sem professor.

Vivo um grande momento profissional, quando estou tendo a oportunidade de coordenar a gestão dos destinos da educação pública municipal de Florianópolis, onde perseguimos na administração diuturnamente a valorização do magistério público, alcançando patamares de qualidade antes não imagináveis em todas as direções. Mas, reconheço que por maior que seja a valorização , o professor ainda não recebe de nós o reconhecimento que eles têm direito, mereciam mais.

O professor abandonou a função de mero transmissor de conhecimento para se tornar um orientador, um estimulador que conduz os estudantes na construção de seus próprios conhecimentos, conceitos, valores, atitudes, habilidade e competências.

Enfim, a mãe é aquela que carrega seu filho nove meses no ventre, dois anos no colo e o resto da vida no coração. Assim meus amigos, não podemos imaginar que com o professor possa ser diferente, aí me lembro de Antoine de Saint-Exupéry: “Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”

O professor é a célula-mãe da sociedade, sobretudo, mãe de todas as profissões.

(*Maurício Fernandes Pereira – Secretário de Educação de Florianópolis)