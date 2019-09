Idealizado pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), o projeto visa aproximar a corporação dos centros de ensino da rede pública por intermédio de ações que resgatem a paz e o civismo.

Com a presença do comandante do 28° Batalhão de Polícia Militar de Laguna, tenente-coronel Rogério Piovesano Bartolamei, policiais, direção e professores, foi lançado na sexta-feira, 16, o ‘‘Programa Estudante Cidadão’’. “A vinda do projeto só agregará ao trabalho realizado pela PM junto às comunidades escolares”, destaca Bartolamei.

A iniciativa inédita na cidade começou esta semana na Escola de Ensino Médio Almirante Lamego, alvo nos últimos dias de várias ações de vandalismos e furtos. Idealizado pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), o projeto visa aproximar a corporação dos centros de ensino da rede pública por intermédio de ações que resgatem a paz e o civismo.

A ideia é promover atividades voltadas ao aprimoramento da formação do estudante, instruindo alunos até o 5º ano do Ensino Fundamental. Em conjunto com a direção e o corpo pedagógico da escola, os militares promoverão ações como recepcionar as crianças e responsáveis no portão da escola, organizando a entrada dos alunos em forma por turma, rotineiramente fazer o hasteamento de bandeiras e canto de hinos.

O objetivo do programa é fomentar a conscientização da comunidade e principalmente dos alunos, estimulando valores positivos, mudando referências negativas, criando identidade e respeito no âmbito escolar e com o corpo docente.