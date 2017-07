Em conversa com a reportagem do JL, a secretária Karmensita Almeida da Rocha Cardoso fez um relato sobre as atividades na pasta, com destaque para o programa Novo Mais Educação – Educação Integral, que em Laguna funciona em três escolas: Escola de Educação Básica Nininha Guedes dos Reis, de Barbacena, a Escola de Educação Básica Elizabeth Ulyssea Arantes (CAIC), no Portinho e na Escola de Educação Básica Custódio Floriano de Córdova, na Passagem da Barra. São 307 alunos da rede municipal de ensino que fazem parte deste Novo Programa, com uma carga horária de 15 horas semanais no horário de contra turno escolar, com Oficinas de Acompanhamento Pedagógico (obrigatórias), de Português e Matemática, na qual trabalham em consonância com os professores da sala de aula do ensino regular, sem contar com outras três oficinas de escolha da escola no campo da Cultura e Artes e do Esporte e Laser.

Na E.E.B. Nininha Guedes dos Reis acontece as oficinas de: Português, Matemática, Artesanato, Música e Vôlei. Na E.E.B Elizabeth Ulyssea Arantes (CAIC): Português, Matemática, Artesanato, Dança e Tênis de Mesa e na E.E.B. Custódio Floriano de Córdova: Português, Matemática, Capoeira, dança e teatro.

O Programa dispõe de verba própria encaminhada pelo Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE – Educação Integral, creditada na conta das escolas para o ressarcimento dos Voluntários responsáveis por cada oficina. E a prefeitura se responsabiliza em coordenar estas oficinas. Pensando num melhor funcionamento do programa, a Secretaria Municipal de Educação e Esportes contratou um articulador para cada uma das três escolas, onde este profissional formado em Pedagogia atua como coordenador do Programa Novo Mais Educação.

Todas as escolas mostram-se empolgadas em poder oferecer esta oportunidade de aprendizado aos seus alunos, pois suas gestoras sabem da importância do mesmo, haja vista que ocupa o tempo do aluno diminuindo seu tempo de ociosidade fora do ambiente escolar.

Departamento Municipal de Esportes – DME

Karmensita também falou sobre o Departamento Municipal de Esportes, segundo ela bastante atuante em nosso município com várias atividades voltadas para os alunos da rede municipal de ensino.

No mês de abril realizou-se a Etapa Municipal do JESC – 12 a 14 anos, nas modalidades de Voleibol, Handebol, Tênis de Mesa, Xadrez e Futsal Mas/Fem no Colégio Stella Maris e Caic.

Em maio foi executado o Campeonato Escolar de Tênis de Mesa Masculino e Feminino – Caic. Juntamente neste evento foi realizado o Campeonato Adulto de Tênis de Mesa Absoluto. Também foi dado o apoio na Etapa Microrregional do JESC 12 a 14 anos da 18ª ADR – nas modalidades de Voleibol, Handebol, Tênis de Mesa, Xadrez e Futsal Mas/Fem. nos Ginásio da Vila Vitória, Cabeçuda e Colégio Stella Maris;

Foi divulgado o Projeto Ponguinho – Atividades de 2ª a 6ª – E.E.B. Elisabeth Ulysséa Arantes (Caic) pelo Professor Rodrigo para que mais crianças fossem atendidas por este projeto.

Neste mesmo mês iniciaram-se as Escolinhas de Futsal Masculino de 11 a 13 anos – Ginásio Vila Vitória e Ginásio da Cabeçuda em parceria com a Fundação Hermon;

Em junho foi realizado o Congresso Técnico JESC – 15 a 17 anos. E a realização da Etapa Municipal do JESC – 15 a 17 anos, nas modalidades de Voleibol, Handebol, Tênis de Mesa, Xadrez e Futsal Mas/Fem. no Colégio Stella Maris e Caic.

Reuniões são feitas constantemente para melhorar o atendimento as crianças da rede municipal de ensino e também as crianças e adolescentes de nosso município.

Neste mesmo mês a SEDUC fez a contratação dos professores para as Escolinhas de Esportes nas modalidades de Voleibol, Futsal Feminino, Atletismo e Remo, todas já em atividade nos Ginásios do Município.

No Iate Clube a SEDUC colocou em prática um desejo antigo dos educadores do município que é a Implantação do Projeto Navegar, com revitalização de toda a área, as adequações pedidas pelo Ministério de Esportes para a regularização do mesmo e em consonância com a importância desse projeto.

A SEDUC também apoiou e apoia a Etapa Microrregional do JESC 15 a 17 anos da 18ª ADR – nas modalidades de Voleibol, Handebol, Tênis de Mesa, Xadrez e Futsal Mas/Fem nos Ginásio da Vila Vitória e Ginásio da Cabeçuda. A equipe de trabalho do DME é composta por Ronaldo Bonifácio – Assessor de Planejamento Esportivo, Sérgio Matias Pereira – Administrativo Ginásio Vila Vitória, Rodrigo Higino Cereja – Professor e Coordenador Projeto Ponguinho, Elson Rebelo Lima – Professor a disposição no DME, Megálvio Palma Fernandes – Professor e Coordenador do Projeto Remo e Jiu Jitsu e Claudia Nascimento Peixoto – Professora e Supervisora do DME.

Escola Marilza Lory de Barros

Os alunos do Primeiro e Segundo ano do ensino fundamental I da Escola de Educação Básica Marilza Lory de Barros, de Bentos, receberam no dia 13 a visita das acadêmicas da Udesc, extensionistas do núcleo Rondon e que desenvolveram com as crianças, atividades de Artes Cênicas, tudo com a presença das professoras Cecília Schmitz, Glalcia Albino da Rocha Bernardo e Rosilene Rodrigues da Silva.