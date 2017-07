Programa Protetores Ambientais: Aula inaugural da 6ª turma de alunos em Laguna

No último dia 29, aconteceu a aula inaugural, da 6ª Turma de Alunos do Programa Protetor Ambiental da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental em Laguna. Turma com 32 alunos que estarão na responsabilidade da Companhia, participando de curso voltado a preservação do meio ambiente, ética e cidadania e vários outros temas. O Programa é Institucional e existe no Estado desde 1999, gerenciado pela Polícia Militar Ambiental. A 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental com esta 6ª turma vai alcançar num primeiro momento quase 200 alunos diretamente. Mas como o objetivo é formar multiplicadores a abrangência do Programa vai muito mais além.

O Programa acontece em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina e o SC Rural e Polícia Militar Ambiental. Atualmente no Estado estão funcionando aproximadamente 30 turmas. O Curso é pautado na Hierarquia e Disciplina, nos moldes da Polícia Militar de Santa Catarina.