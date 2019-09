Projeto REC da Udesc – Grupo vai reformar residências de baixa renda

Integrando a programação que marcará a Semana Acadêmica de Arquitetura, da Udesc/Laguna, será apresentado na próxima quinta-feira, 19, das 11h às 12h, no auditório da Udesc, um novo projeto de extensão, que promoverá a reforma de residências de baixa renda e capacitar os envolvidos.

Aberta a todas as pessoas que querem o melhor para a cidade, a ação dos universitários não tem fins lucrativos.

O Projeto REC é uma nova proposta de extensão dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo e espera contar, na apresentação, com a presença de todas as lideranças e assim conhecer os objetivos e até integrar a equipe.

UDESC entre as melhores do mundo

Ontem pela manhã, surgiu a informação de que a Udesc entrou no ranking das melhores universidades do mundo, feito pelo Times Higher Eduacation(THE).

Também na lista, a UFSC, que neste ano é a quinta melhor entre as instituições do Brasil.