Projeto Social da FTC distribuirá mais de 25 mil brinquedos

A esperança para dias melhores é renovada a cada ano, quando as luzes são acesas e a magia do Natal toma conta das ruas e residências. Há 22 anos, a Ferrovia Tereza Cristina (FTC) tem a honra de contribuir com este período tão importante e propagar o espírito natalino, alegrando as famílias que vivem nos arredores da linha férrea. A próxima edição já tem data e roteiro definidos. O Papai Noel Ferroviário e seus 40 ajudantes, percorrerão 164 km de linha férrea, entre Siderópolis e Imbituba, nas próximas quarta, 12 e quinta-feira, 13 de dezembro.

Em Laguna, a parada acontece no bairro Cabeçuda, às margens da BR-101, em frente ao colégio Saul Ulysséa, no dia 13, quinta-feira. O roteiro inicia às 8h15, com saída do Museu Ferroviário, em Tubarão, com destino final em Imbituba.

A viagem pelos 14 municípios, por onde passam as locomotivas e vagões, atenderá em torno de 15 mil crianças, com cerca de 25 mil brinquedos e 600 quilos de balas. Ao todo serão realizadas 30 paradas, organizadas com o apoio das comunidades e Centros de Responsabilidade Social. Essa iniciativa foi reconhecida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Santa Catarina (ABRH/SC), por meio do Prêmio Ser Humano. Para concorrer, foram analisados critérios técnicos e itens de avaliação, entre eles: Sustentabilidade, Qualidade, Inovação, Aplicabilidade, Relevância e Resultados.

O Projeto Trem de Natal integra o Programa de Responsabilidade Social da Ferrovia e tem como objetivo principal levar a magia do Natal, distribuindo sorrisos e brinquedos com a presença do Papai Noel. “O nosso maior reconhecimento é fazer parte desta iniciativa e receber em troca a alegria de todas as crianças. Essa participação emociona e motiva os ferroviários. O Prêmio Ser Humano é reflexo disso, da importância de estarmos com as famílias que vivem nas comunidades lindeiras”, conta Eliane Maria Fernandes de Souza, coordenadora do Trem de Natal e Gerente de Gestão de Pessoas da FTC.

No primeiro dia, o Trem de Natal inicia o percurso em Siderópolis com a última parada em Tubarão, no bairro Congonhas. Já no dia seguinte, o Papai Noel Ferroviário começará as atividades em Tubarão (a partir do Museu Ferroviário) e segue para Imbituba.