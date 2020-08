PSDB de laguna: Justiça devolve comando do diretório

Atendendo ação declaratória de inexistência de débito impetrada por Aleir Rocha Moreira e Sandro Matias da Cunha, em face de intervenção decretada no diretório de Laguna, em liminar o juiz dr. Pablo Vinicius Araldi suspendeu os efeitos da resolução 04/2020, que extinguiu o diretório municipal do partido, em Laguna, pela direção estadual do PSDB- Partido da Social Democracia Brasileira, mantendo em atividade aquele na última convenção.

No despacho, fica claro que a Comissão Executiva Estadual, não observou os preceitos e normas estampados no estatuto do partido, sendo deferido o pedido de tutela provisória e, em decorrência, suspendendo a extinção do diretório local e mantendo em atividade a diretoria regularmente eleita na última convenção, até a posterior ou o julgamento do feito.