Quando o designer não manja…

Neste Domingo (5), é dia do designer, este profissional tão importante em diversas áreas. Hoje, temos designer gráficos, de interiores, de produtos, até de softwares. E um designer, mais do que ninguém, estuda e treina muito pra manter tudo em ordem, de forma harmoniosa, com as informações bem dispostas e evitando induzir o consumidor ao erro ou deixar margem a duplas interpretações. O tipo de coisa que provavelmente não foi feita nos exemplos abaixo. Por isso, na hora de criar alguma coisa, pense bem se você está contratando um profissional capacitado para não correr o risco de produzir alguma pérola parecida.