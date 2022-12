Recentemente, assisti a um vídeo da Cristina Junqueira, CEO e uma das fundadoras do Nubank, falando sobre dois tipos de pessoas, os raladores de coco e os comedores de quindim. Resolvi fazer uma publicação nas minhas redes sociais sobre a importância desta metáfora e, naturalmente, comecei a me questionar e convido você a fazer o mesmo.

Mas afinal, quem são os raladores de coco? Bem, aqueles que de fato executam, ralam, usam talentos à disposição de algo, geram insumos em produtos e resultados, não ficam sentados vendo a vida passar ou passando vontades, fazem acontecer. Obviamente, pagam um preço, o preço da mudança, do tempo para fazer, refazer até que fique bom, o da aquisição de novos conhecimentos, o do investimento em si mesmos, ufaaa, cansa ser ralador de coco!! Por isso, muitos preferem comer o quindim.

Quem são os comedores de quindim? São as pessoas e profissionais que gostam de pegar pronto, pagar para não ter que fazer, colher o benefício, o famoso chegou agora e quer sentar na janelinha. Muitos comedores de quindim não estão dispostos a ralar o coco, querem que alguém o faça sempre. Existe, como tudo na vida, um lado bom e um lado ruim nesta escolha, o bom é que economizam esforço, não precisam mudar tanto, ficam na cama quentinha, no conforto…e o lado ruim é que economizam aprendizado e nunca saberão o valor de seu próprio poder de execução e talentos que possuem, porque afinal, preferem o benefício do produto ou esforço de um talento alheio.

É fato que quem somos, é fruto de nossas escolhas e estas, determinam nossos resultados. Minha escolha é ser raladora de coco, é muito gostoso ser produtiva, útil, usar meus talentos para fazer o que de melhor eu sei para os outros e para mim. Pegar o quindim pronto tem suas vantagens e por vezes pode nos proporcionar prazer, jamais crescimento. E quem é você? Bora ralar coco. Pense nisso!