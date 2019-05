Quer uma vida de alpinista?

Imagina um alpinista escolhendo qual a próxima montanha a escalar? Se não escolher nenhuma montanha não saberá qual delas lhe interessa e, principalmente, os desafios que lhe aguardam. Logo, não chegará ao topo, pelo fato simples de não

escolher um objetivo. Você é o alpinista, a montanha são os seus objetivos. Como você tem se comportado diante de seus objetivos? Na primeira dificuldade desiste da escalada? Pessoas de sucesso, os alpinistas, tem características específicas. Alpinistas são aqueles incansáveis na sua escalada, os que não desistem nunca, os que estão sempre em busca de desafios, os que se recusam decididamente a fazer parte da média geral, os que se preparam sempre, se questionam, aprendem e não descansam até chegar em seus objetivos.

Temos uma notícia preocupante: apenas 10% da população é Alpinista, segundo pesquisa de Paul Stolz, americano, especialista em Liderança.

O autor criou o termo Q.A – quociente de adversidade – pois queria descobrir porque algumas pessoas tinham sucesso na vida e outras permaneciam estagnadas. E então, criou três categorias: alpinistas, campistas e os desistentes. Os campistas, de certa forma, estão presos à zona de conforto, buscam segurança e atuar com situações previsíveis, não fazem nada mais do que o suficiente, perdem a motivação facilmente e, com isso, suas capacidades atrofiam, em caso de risco, os campistas estão sempre em cima do muro. É o profissional nota 7.0, conhecem? E pasmem, 80% da população é campista contra os 10% restantes que são desistentes. Bem, desse não precisamos falar muito, é aquele profissional que não suportou o peso da escalada e desistiu.

Como superar uma adversidade? Utilizando o CRAD.

C = Controle – diante de uma adversidade, o que pode mudar, melhorar, influenciar? Alpinistas focam no que podem mudar da situação.

R = Responsabilidade – independente de quem causou o problema, qual parte eu posso resolver?

A = Alcance – Limita o tamanho do problema. Vê o tamanho realda situação.

D = Duração – Vê o fim do problema, sabe que é temporal.

Ser um alpinista é uma questão de escolha e isso tem a ver com disciplina e planejamento.

Ser um alpinista é estar preparado para saber dizer não, ter relacionamentos duradouros e estáveis, construir uma vida de saúde e finanças em equilíbrio. Mas tudo isso só acontece depois que você toma a decisão: qual montanha eu escolho subir? E então, vamos?!

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental