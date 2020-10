Após passar grande parte de sua vida em Brasília, lugar onde nasceu, Rafael Lopes Falcão decidiu encarar a empreitada e em parceria com a mãe, Maria das Dores, a conhecida Dorza, investir e inovar na lavanderia da família, a conhecida LavMor.

Aos 33 anos, o focalizado, que é técnico em Controle Ambiental, recorda como surgiu a oportunidade: “Sempre sonhei em empreender, mas não conseguia ver de fato algo materializado. É um ramo novo pra mim, mas com o qual me identifiquei. A cada dia que passa, vamos ampliando nosso mix de serviços, como a parte de limpeza de estofados, que está despertando o interesse de muitos clientes”.

Quando questionado sobre sua rotina, Rafael explica: “Boa parte das vezes é bem corrida. Me envolvo com vários afazeres, desde entregas, atendimento, além da parte de limpeza de estofados. Frequentemente me deparo com novos desafios, que muito me motivam e me fazem buscar ainda mais conhecimento, para seguir em frente, buscando sempre a satisfação de quem confia em nosso trabalho”.

Sobre o que a atividade tem de melhor, elenca: “A satisfação do cliente é recompensador. Busco me dedicar ao máximo, sempre com muito capricho, para deixar tudo perfeito e com aquele cheiro bom de limpeza que a lavação proporciona”.

A atualização constante é o seu maior desafio: “Eu e minha mãe estamos sempre buscando novas técnicas e queremos sempre dominar o que diz respeito ao tema de lavação e limpeza. Além de ampliar esse conhecimento, também buscamos uma diferenciação da concorrência”.

Nas horas de folga, Rafael procura se dedicar aos seus hobbies prediletos: “Gosto de correr, pedalar, ir a praia, ler e escrever poesia”. E como não poderia deixar de ser, não abre mão de fazer vários planos para o futuro: “Quero fazer uma graduação e trazer meu filho para morar comigo”.