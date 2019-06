Recentemente o radiojornalismo lagunense recebeu um reforço de peso: Gaúcho, aos 43 anos, Rafael Moraes Bicca está no ar de segunda à sexta dàs 12h30 até às 17h na Radio Difusora, atuando no jornal da emissora e ainda nos programas Bom de Papo, A tarde é Nossa e Estação Difusora”.

Filho de dona Suzana (Moraes) e de “seo” Nelci Bicca, o focalizado começou sua trajetória profissional aos 16 anos, como representante comercial. Cerca de três anos depois, ingressou na Cia. União de Seguros, que posteriormente foi adquirida pela Bradesco Seguros e fundida com a Novo Hamburgo Cia. De Seguros, motivo que o levou a se mudar para Santa Catarina: “Em setembro de 2003 assumi a gerência do escritório da empresa em Tubarão, que respondia pelo atendimento de todo estado. Era uma grande oportunidade. Foi a primeira vez que morei em Laguna”, recorda.

Mas quis o destino, que não fosse ainda daquela vez que Rafael criasse raizes na terra de Anita: “Acabei trabalhando em outra empresa, o que me obrigou a mudar de cidade. Em 2007, no universo da comunicação, comecei o Prosa de Galpão, programa de TV sobre cultura gaúcha que produzi e apresentei por praticamente 10 anos. Paralelamente, mantive a Prosa e Vídeo, produtora de audiovisual”.

Em 2014, além da produção de vídeos, ele procurou contato com os amigos para conseguir trabalhar em rádio, um sonho antigo: “Comecei como operador da rádio Eldorado. Depois, fui indicado para outra rádio. Desta vez, na Hulha Negra, como operador folguista. Depois operador fixo, flashista, repórter, repórter esportivo (Jornada esportiva na cobertura do Criciúma EC). Na Hulha Negra também fui apresentador, produtor, aprendi o serviço de técnico de gravação e de externa. Cheguei a ser coordenador artístico da rádio em 2016”.

O ritmo intenso de trabalho, somado a chegada do filho Pedro, fez com que o jornalista repensasse sua rotina: “ Senti a necessidade de mudar o ritmo de trabalho porque não estava acompanhando o crescimento de meu filho e pedi para deixar o cargo de Coordenador e voltar a ser apenas apresentador. Fiquei na empresa até o início de 2018, quando vim em definitivo para Laguna”.

Quando questionado sobre o que há de melhor na profissão, pontua: “Quando você percebe que pode ajudar, que pode contribuir com o seu trabalho, isto faz toda a diferença. É o que eu penso sobre comunicação. Poder contribuir, auxiliar. Sentir que seu trabalho, em algum momento, ajudou alguém. Isto é o melhor que podemos sentir com a comunicação. Temos o perigo da vaidade a nos rodear todos os dias, mas se não esquecermos que somos falhos, mortais e substituíveis e que estamos em uma função privilegiada por termos muitos a ouvirem nossa voz, podemos evoluir todo dia. Fico feliz quando percebo que consigo fazer algo melhor e que estou no caminho da aprendizagem”.

Casado com Andreia, nas horas de folga, Rafael procura se dedicar integralmente ao filho e a esposa: “Como moramos em Laguna, podemos simplesmente sair de casa e agradecer a Deus por estar com a família neste paraíso!”.

Sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento de Laguna, avalia: “É preciso entender que está aqui o que se precisa para crescer. Não há roda a ser inventada. Laguna tem tudo o que precisa. Falta vontade só. Quando a maioria se conscientizar e entender que juntos podemos, a gente cresce”.