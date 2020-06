Manezinho da Ilha, Raphael da Silva Sant’Anna começou a trabalhar como frentista há cinco anos. Antes, já acumulava experiência como padeiro, motoboy e motorista. Atualmente respondendo como caixa no Posto Miramar, o focalizado conta aos leitores um pouco mais sobre seu dia a dia e sua trajetória.

Filho de dona Maria Aparecida e do saudoso “seo” Antônio Carlos, ele recorda como surgiu uma de suas primeiras oportunidades: “Trabalhava em frente à um posto de combustível e fiz amizade com os frentistas. Sempre tive a curiosidade de aprender mais sobre a profissão. Cheguei a servir na Marinha, mas um tempo depois, fui buscar uma chance no posto, pois me identifiquei muito com a possibilidade de lidar com o público e com automóveis, que são duas coisas que adoro”.

Casado, pai de Betina e Liz, ele preza pelo bom atendimento aos clientes: “Busco atender a todos com muita disposição e atenção”, destaca o profissional.

Quando questionado sobre o maior desafio, avalia: “Acho que é estar sempre atento, pois qualquer erro pode trazer alguma consequência. Atenção é requisito básico”.

Se o assunto é Laguna, ele abre o coração: “ Amo minha cidade. Vivo aqui há 26 anos. Fui embora uma vez, mas como dizem que quem toma água da Carioca sempre volta, aqui estou”, brinca.

Nas horas de folga, ele se dedica aos seus amores e passatempos prediletos: “Gosto de estar com minha família, minhas meninas e passear pela cidade, caminhar na praia, ver o por do sol”.