A cerca de dez anos a lagunense Raquel Miranda decidiu dar um novo rumo a sua carreira. Até então, a focalizada dedicava-se a confecção de peças como costureira: “Se eu fosse começar uma faculdade levaria muito tempo pra ter retorno financeiro. Busquei por um curso profissionalizante, que me permitisse trabalhar quase que de imediato. Assim iniciei meus estudos inicialmente na maquiagem e como designer de sobrancelhas”, recorda.

A partir dali a profissional foi se identificando cada vez mais com o ramo da dermopigmentação, técnica de maquiagem “permanente” que busca reproduzir padrões de maquiagem com uma pigmentação: “Quando recebo uma cliente em meu espaço não vejo apenas uma pessoa que está buscando meus serviços, mas alguém que também quer elevar sua auto estima e ficar ainda mais satisfeita com o que vê”.

Dona de uma rotina a qual procura conciliar a demanda do serviço, com estudos e cuidados pessoais, Raquel intensifica os atendimentos no período da tarde até a noite: “Durante a manhã gosto de fazer uma atividade física e cuidar das demandas da casa. Começo a trabalhar por volta do meio dia, hora que muitas pessoas aproveitam em virtude do intervalo do serviço. A partir de então sigo até as 21h”.

Apaixonada por Laguna, a qual define como uma cidade acolhedora, ela manifesta o que em seu ver falta para o tão sonhado desenvolvimento: “Precisamos oferecer mais oportunidade de crescimento para pessoas. Vejo que é preciso muito mais do que vagas de emprego, mas atividades que proporcionem uma evolução em todos os setores da vida”.