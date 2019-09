★1º/06/1849

✝26/09/1927

Filho de Claudina Bernardina de Oliveira Medeiros e de Eduardo Gotliebe Otto Horn, Raulino Júlio Adolpho Horn nasceu aqui em 1º de julho de 1849 e faleceu a 26 de setembro de 1927, em Florianópolis. Era casado com dona Henriqueta Monteiro, com quem teve uma filha de nome Axires. Diplomou-se em Farmácia, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ainda estudante no Rio, encampou as idéias republicanas de Saldanha Marinho, Esteves Junior e Quintino Bocaiúva. De volta a Santa Catarina, foi diretor do Laboratório Raul Oliveira. Na política partidária fundou o Partido Republicano e em 1887 até instalou o Clube Republicano Esteves Junior, além de dirigir o jornal Evolução, cuja linha defendia a abolição da escravatura. Uma vez proclamada a República, em 18 de novembro de 1889, por poucos dias, integrou a Junta Governativa de Santa Catarina, ao lado do Coronel João Baptista do Rego Barros Cavalcanti de Albuquerque e do General Alexandre Marcelino Bayma. Em 2 de dezembro do mesmo ano, o comando foi entregue ao primeiro governador do Estado, Lauro Severiano Muller. Em 12 de abril de 1890, por ato de Deodoro da Fonseca, o lagunense foi nomeado 1º Vice Governador do Estado e como tal, por duas vezes governou o estado na interinidade de Lauro Muller, respectivamente nos períodos de 24 a 29 de agosto de 1890 e de 5 de setembro a 8 de outubro do mesmo ano. É de se destacar também que Raulino Horn foi Vereador e até presidiu a Câmara Municipal de Florianópolis; quando da primeira legislatura federal, no ano seguinte foi eleito Senador da República até 1900. Depois de cumprir mandato no Senado, retornou a Santa Catarina, assumindo como Superintendente Municipal. Em 1919 foi eleito deputado estadual e presidente da Assembléia e como tal novamente, ainda que interinamente, exercendo o cargo de governador, substituindo a Hercílio Luz nos períodos de 24 de abril a 28 de maio de 1920, de 30 de agosto a 27 de setembro, também de 1920, de 31 de outubro de 1921 a 12 de agosto de 1922 e de 12 de agosto de 1922 a 28 de setembro de 1922. O nosso conterrâneo foi membro do Congresso Latino Americano.