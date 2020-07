Razões para Acreditar … no Futuro!

Os lagunenses que estarão no comando de nossa cidade daqui alguns anos, alunos de diversas séries do Colégio Stella Maris, declararam seu amor por Laguna através de textos, que demonstram os inúmeros motivos que fazem da terra de Anita um lugar especial para se viver.

Laguna Amada

Laguna é uma cidade localizada no litoral sul de Santa Catarina. É mais conhecida por suas praias. Porém, esse não é o único motivo de Laguna ser uma cidade especial. Assim como várias outras cidades, esta aqui também tem muita história para contar.

A história de Laguna começa em 1676, quando Domingos de Brito Peixoto chegou nesse município. Inicialmente, chamando-o de ‘’Santo Antônio dos Anjos da Laguna’’ e construindo uma pequena igreja de pau-a-pique, que hoje é a ‘‘Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos’’, a qual continua em pleno funcionamento. Por parte do turismo, Laguna possui também muitas atrações, como a incrível pesca com auxílio dos botos, que como sugere, é quando os botos ajudam os pescadores a pescar o peixe. Os botos conduzem os peixes para onde está o pescador e, assim, o pescador consegue pegá-los. Laguna também possui variados monumentos históricos, como a Casa de Anita, o Farol de Santa Marta, situado em uma ilha de mesmo nome, (que é o terceiro com o maior alcance do mundo), o Tratado de Tordesilhas… Enfim, é uma cidade maravilhosa, com um povo muito gentil e que vale muito a pena conhecer. Amo Laguna, amo minha cidade!

IGOR REBELLO RIBEIRO – 6º ANO

Dia 29 de julho de 1676, há 344 anos, nascia uma bela menina de nome Laguna. Em sua trajetória reuniu trabalho, guerras, vitórias e perdas. Sua história reflete a luta de um povo que embora sofrido, sempre acredita no amanhã e nunca esquece suas raízes.

Orgulho-me de minha cidade, pequenina e aconchegante, que embora muitas vezes esquecida pelos governantes, teima em reinar com suas belezas naturais; que com seu patrimônio histórico e cultural, conta a história de uma heroína que aqui viveu, Anita Garibaldi; que preserva seu passado sem deixar de buscar um futuro próspero para seus filhos. Parabéns Laguna!

ANOUCHKA DRYLL BITENCOURT – 9º ANO

Laguna é incrível porque…

Tem as cores do pôr do sol mais vivas. A partir das gaivotas que pousam no cais famoso da cidade e formam com o céu uma verdadeira pintura. É calorosa e recheada de amor. Cercada de pessoas que se conhecem há anos e ajudaram a construir a história da cidade. É açoriana, nos costumes e na culinária. Rodeada de temperos incríveis que tecem o significado que permeia Laguna.

É incrível porque é repleta de história, ora do Brasil, ora das mais familiares possíveis. É totalmente familiar. Capaz de acolher, desde o Farol à Casa de Anita. Possui belezas naturais que devem ser, totalmente, valorizadas da melhor forma possível. Laguna é incrível da mesma forma que é única.

MARIA ANTÔNIA RODRIGUES RAMOS – 3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO

Laguna, cidade encantadora, linda, cultural, pesqueira e com um povo feliz.

Com seu encanto sem fim, mesmo tão pequenina, traz grandes sentimentos! Basta olhar as mais belas paisagens, que o coração transborda de paz. Cidade minha, que me faz olhar para suas belezas naturais, culturais e perceber que sou privilegiada por fazer parte de um lugar com histórias infinitas que deixaram marcas e vestígios na memória de seus habitantes. Com o sol mais belo e o mar mais azul, Laguna é terra de gente guerreira, com mil maravilhas. Sou muito grata por viver nesse lugar!

MANUELLA VIEIRA FERREIRA – 2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO

Meu amor a Laguna – Laguna é a cidade na qual moro, consumo e aprecio. É, e sempre será, o lugar da mais bela natureza, da melhor história, da melhor gente. Laguna é corajosa, tal como Anita Garibaldi. Aqui há arte, vida e muita cultura. O ar aqui tem cheiro de mar, tem cheiro de praia. A cidade iluminada pelo céu que possui o pôr do sol mais iluminado e brilhante também é motivo de alegria.

Meu amor a Laguna é tal como a vida: um aprendizado dia após dia. Nós aprendemos a amá-la cada vez mais. E isso a torna linda! Laguna é a cidade das águas, dos botos e do farol. Laguna… O que há de melhor?

ANA LUIZA LOPES PEREIRA – 7º ANO

Laguna é incrível porque além de ser uma cidade histórica, sendo referência da arquitetura antiga, palco do amor de Anita e Giuseppe Garibaldi e carregada de histórias incríveis, ela encanta a todos que vêm nos visitar e apreciar sua beleza natural, praias, sambaquis, farol, centro histórico e, com certeza. Eles se impressionam com a pesca com auxílio do boto, que só tem aqui.

Temos também o nosso carnaval, muito famoso no Sul e que atrai milhares de pessoas todos os anos com as suas festas.

A carga cultural da nossa população é enorme e, com certeza, aquele que vem, não só ganha em aprendizado, como se sente acolhido pelo povo carismático e simpático de Laguna, que adora receber visitas.

LAURA COSTA FOSS – 1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO

Laguna é incrível porque é uma cidade que representa um pedacinho do paraíso. Quando nós vemos as belíssimas praias e todo o encanto natural que o município tem para oferecer, ficamos admirados. Quando nós vemos toda a história presente em um único local, cheio de acontecimentos e fatos que contribuíram para a formação do Brasil, nós sentimos uma experiência única.

Quando estamos em Laguna, simplesmente, nos apaixonamos. Ainda somos uma cidade pequena, mas temos tanto a oferecer. Enquanto estamos por aqui, nos sentimos acolhidos por toda a comunidade local e unidos pela mesma paixão: a amada Laguna. As pessoas estão sempre conversando e sorrindo e parecem ser da mesma família. Afinal, Laguna é a nossa segunda família.

MATHEUS BARZAN DEMÉTRIO – 8º ANO