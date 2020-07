Razões para acreditar… no Presente!

Na edição do JL em que comemoramos antecipadamente os 344 anos de Laguna, empresários e profissionais das mais diversas áreas, unidos pelo sentimento de amor e gratidão pela terra de Anita, declaram os motivos pelos quais escolheram a cidade para investir, criar e viver!

Amo minha cidade. Acredito no potencial de Laguna, que é privilegiada com muitas belezas naturais e um povo acolhedor e hospitaleiro… Já tivemos a oportunidade de morar em outras cidades, mas o amor pela nossa terra nos fez voltar. Aqui podemos trabalhar com tranquilidade, tornando nossos dias mais prazerosos. Patrícia Carneiro Costa Silva, empresária

Eu acredito em Laguna por toda sua história, por toda sua beleza e principalmente pelas pessoas que moram aqui, tem muita gente boa, gente do bem, honesta e batalhadora. Embora não sejamos naturais daqui, graças a tudo isso que eu citei acima, nos sentimos muito em casa aqui. Douglas Vicentin, médico veterinário

O amor por essa cidade é o grande motivo que me faz nela acreditar. O momento que estamos vivendo é de reflexão e aprendizado. Precisamos usar essa energia de uma forma proveitosa, afinal nada vem apenas para o mal. Espero que os próximos governantes do município tenham esse despertar, de pensar no coletivo, não apenas no individual. Eu acredito em Laguna porque é onde o meu coração está, logo, é o meu maior tesouro. Essa terra é meu mundo, meu porto seguro. João Rodrigues Júnior, tenor e artista plástico

Acredito em Laguna pelo amor que tenho por minha terra, porque quero vê-la crescer e prosperar do jeito que merece. Quero cada vez mais contribuir com a saúde, com o diagnóstico de doenças e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. É aqui que tenho os meus laços familiares. Laguna é uma cidade pequena, de povo acolhedor, com cenários paradisíacos, própria para o turismo, ainda que seja pouco explorada. É uma terra cheia de encantos. Simone Antunes Dias, empresária

Terra abençoada por sua natureza e história e pelo melhor Carnaval do Estado. Apesar de muitos problemas, Laguna ainda é uma cidade ótima para se viver e no “meu segmento” para trabalhar. Acredito muito ainda no potencial turístico de Laguna. Renato Braz, empresário

Você já experimentou a sensação de andar na praia do Mar Grosso em dias de vento à beira da água? Aquela pressão que passa pelo corpo fazendo um som continuo e forte. Um som de uma única nota musical que nos remete a enfrentar a vida diante de qualquer desafio, um pensar. Ou então passear pela Rua Jerônimo Coelho observando sua arquitetura e lembrando que naquele local, apenas em um intervalo de 200 metros muita coisa foi feita e decidida ao longo da História: Sambaquis, Brasil Colônia, Império e República. É tanta coisa, tantas histórias. Residir em Laguna é mais que viver a História e a Natureza juntos, é ter a certeza de que os aspectos culturais aqui enraizados, ajudaram na minha construção moral e ética. Sonho? Sim, apenas um, que nossos gestores olhem para os nossos filhos com o mesmo amor que amamos esse chão construído com flechas, espingardas, óleo de baleia, chicotes, sangue e suor. Rodrigo Bento, Professor de História

Eu sou nascido e criado em Laguna, no bairro Magalhães e posso lhe dizer que dificilmente sairia daqui. Ao contrário da maioria dos meus amigos de infância e escola que por necessidade ou escolha tiveram que estudar, trabalhar e viver fora da nossa terrinha. Sempre que me perguntam sobre a nossa cidade, digo com orgulho que não perdemos para nenhuma cidade do mundo em belezas naturais, riquíssima em história, praticamente não temos trânsito intenso, violência, e estamos a poucos minutos de um centro de referência médica na nossa região. Com pessoas folclóricas e muito receptivas completam os ingredientes perfeitos para uma cidade com QUALIDADE DE VIDA! Por isso tantas pessoas escolhem passar suas aposentadorias, férias, turistarem ou ficarem definitivamente na terra de Anita. Todas essas razões me fazem acreditar em nossa amada Laguna. Maycon Cardoso, empresário