Reajuste de preços – Deputado denuncia supermercados

O atuante deputado estadual Kennedy Nunes, PSD, da região de Joinville, esta semana assumiu a tribuna da Alesc-Assembleia Legislativa de Santa Catarina, comentando os altos preços, motivos de seguidos reajustes que estão sendo cobrados nos supermercados, alertando que o povo não aguenta mais isso e até prometeu encaminhar o assunto ao Ministério Público.

O edil lembrou que no início da pandemia, em março, em companhia da esposa foi a um supermercado e até guardou a NF e agora, em 6 de setembro, fez as mesmas compras, com a mesma pesagem, e para surpresa, com valores bem reajustados.

Ele citar alguns exemplos, com valores reajustados como arroz, que aumentou 24%, papel higiênico 75%, açúcar 4,3%, farinha de trigo 12,9%, leite desnatado 20%, queijo mussarela 75,5%, sabão em pó 49,2%, coxa de frango 56,9% e o macarrão, que diminuiu 17%.

Na tribuna ele questionou o funcionamento do Procon, alertando que o povo não aguenta mais, lembrando que durante a pandemia, os supermercados não fecharam um único dia. Isso é sacanagem.

Procon de Laguna

Na terça-feira, 8, o JL procurou a diretora interina Laís Coelho dos Santos, do Procon/Laguna que em nota oficial com data de 7 de setembro, afirmou que na semana passada notificou os supermercados da cidade, para que apresentassem as notas fiscais de comprar dos produtos que compõem a cesta básica, ficando claro, disse, se deve ao aumento das exportações destes produtos e sua matéria prima, sem esquecer da política fiscal de incentivo às exportações.

Confira nota oficial do Procon

Vem, através do presente, informar a todos os consumidores da cidade de Laguna, que na semana passada (01/09), ao observar a alta elevação dos itens como: Arroz, feijão, leite, carne e óleo de soja, e por vermos essa conjuntura com muita preocupação, por se tratar de produtos da cesta básica da população, este órgão passou a realizar pesquisa de preço e notificações aos supermercados, afim de que apresentassem as notas fiscais de compra dos produtos mencionados, referente aos meses de Março, Julho e Agosto do corrente ano.

Até aonde conseguiu apurar, esta majoração de preços se deve ao aumento das exportações destes produtos e sua matéria prima e a diminuição da importação desses itens, motivadas pela mudança na taxa de câmbio, que provocou a valorização do dólar frente ao real. Somandose a isso a política fiscal de incentivo às exportações, e priorização da indústria nacional tem contribuído para essa distorção.

Por fim, informamos que estamos trabalhando com conjunto com todos os Procons do Brasil inteiro, junto à SENACOM – Secretária Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, com intuito de buscar soluções a todos os participantes dessa cadeia de fornecedores dos produtos comercializados nos supermercados.

Laguna, 07 de Setembro 2020.

Lais Coelho dos Santos

Diretora Interina do PROCON