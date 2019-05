Rede Feminina visita parlamento lagunense

Na tarde de segunda-feira, 20, o presidente da Câmara, Cleosmar Fernandes, recebeu em seu gabinete integrantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Laguna, ocasião em que a presidente da Rede, Andrea Cascaes Lopes e a fisioterapeuta Mércia Pelentir, solicitaram apoio ao parlamento lagunense para que sensibilizem o Governo Municipal na possibilidade de apoio financeiro ou até mesmo a cessão de uma sala para o atendimentos aos pacientes com câncer, trabalho feito de forma voluntaria.

Segundo a presidente da rede, em média 80 pessoas são atendidas de forma assistencial, que varia de medicação, fraldas, cesta-básicas, auxilio financeiro e transporte. “Temos um gasto mensal com farmácia que varia de R$ 6 a R$ 8 mil reais, tudo isso pago através de doações, de venda de doces e outras atividades” comentou Andrea.

O presidente Cleosmar prometeu conversar com o prefeito Candemil. “Vamos tentar sensibilizar o prefeito, e temos certeza que ele vai ajudar esta instituição tão importante, não só para a cidade, mas para as pessoas que mais sofrem com esta doença”, acrescentou Fernandes.

Durante a reunião o presidente da Câmara, recebeu a visita do deputado estadual Felipe Estevão, que também se sensibilizou com a causa e prometeu levar esta pauta ao presidente da Assembléia Legislativa, Julio Garcia, para apoio através de um fundo assistencial no parlamento catarinense.

Também participaram da reunião o vereador Kleber Roberto Lopes Rosa e o assessor jurídico da Câmara, Juliano Neves Antônio.