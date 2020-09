O atendimento que sempre dispensou aos seus semelhantes, humano, generoso e atencioso, fez com que o falecimento, no sábado, 29, do médico Reginaldo Boppré, 65 anos entristecesse a todos. Madreiro, nascido em 11 de fevereiro de 1955, filho de Fernandina e de Alberto Boppré, jovem ainda veio para nossa cidade, onde fez o ginasial no então CEAL, mais especificamente no Colégio Secundário José Fernandes Martins (vide cópia do certificado) e o segundo grau, e daqui indo fazer o vestibular de Medicina, na UFSC, conquistando aprovação e se formando em 1985, recebendo o troféu de Honra ao Mérito, pelo melhor desempenho acadêmico do curso, em sua classe. Na sequencia fez residência médica em cirurgia geral no Hospital Celso Ramos, na capital.

Quando veio estudar em Laguna, ficou na casa de dona Alexandrina (Duarte) e Hercilio Guimarães Nunes, aliás sendo afilhado de dona Helena (Faisca) e Itamar Duarte Nunes, nora e filho do casal que praticamente adotou o dr. Reginaldo e, mas estudando bastante com a família de dona Francisca e Ângelo Martins, afirmando sempre que no futuro seria médico. Aliás, quando colou grau, fez questão de retornar ao CEAL até para divulgar a grande conquista.